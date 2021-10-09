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Rusya 4 gündür kabusu yaşıyor!

#RUSYA #KORONAVİRÜS #COVID-19
Rusya 4 gündür kabusu yaşıyor

Rusya'da, salgının başlangıcından bu yana son 24 saatte 968 kişinin ölümüyle virüs kaynaklı "günlük en yüksek can kaybı" kayıtlara geçerken ölüm vakaları 4 gündür 900'ün üzerinde görülüyor.

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Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 29 bin 362 kişinin virüse yakalanmasıyla 23 Aralık 2020'den bu yana "günlük en yüksek vaka" tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 7 milyon 746 bin 718'e çıktı.

690 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisinin devam ettiği ülkede, 21 bin 49 kişinin sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 6 milyon 840 bin 845'e ulaştı.

Rusya'da, son 24 saatte 968 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybına ulaşılırken toplam ölü sayısı 215 bin 453'e çıktı.

Hafta başında günlük can kaybı sayısı 900'ün altında olan ülkede, 6 Ekim'de 900'ün üzerine yükseldi.

Rusya'da günlük ölüm vakası 7 Ekim'de 924, dün ise 936 olarak açıklandı.

24 SAATTE  6 BİNDEN FAZLA VAKA

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 6 bin 1 artarak 1 milyon 674 bin 65'e, virüsten ölenlerin sayısı da 70 artışla 29 bin 595'e yükseldi.

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Kovid-19 tedbirlerinin gevşetildiği Moskova'da, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.

SALGIN DURUMUNA GÖRE TEDBİR

Rusya'nın bölgelerinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla salgın durumuna göre virüse karşı önlemler alınıyor. Kovid-19 durumu kötüleşen bölgelerde, barkod (QR kod) sistemi devreye girmeye başladı.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün de 19 Mart 2020'de kaydedildiği ülkede, 24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek Kovid-19 günlük vaka sayısı" görülmüştü.

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Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama sürecinin 18 Ocak'ta başladığı Rusya'da, şimdiye kadar 42 milyondan fazla kişinin aşılandığı açıklanmıştı.

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#RUSYA #KORONAVİRÜS #COVID-19