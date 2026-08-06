Rusya 27 füze attı… Birini bile vuramadılar… Kiev semaları korumasız kaldı

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RUSYA, Ukrayna’nın başkenti Kiev ve çevresini bu hafta üçüncü kez bombaladı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, önceki gece Rusya’nın gönderdiği 24 balistik füze ve 4 Zirkon füzesinden bir tanesini bile düşüremediklerini açıkladı. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, X hesabında yaptığı paylaşımda, başarısızlığın gerekçesini füze savunma sistemlerinin azalmasına bağladı. Saldırıda 17 ölü ve 44 yaralı olduğunu belirten Zelenski, balistik füze önleyicilerin birçok canı kurtarabileceğini savunurken Batılı müttefiklerine de çattı.

ZELENSKİ BATI’YI ELEŞTİRDİ

Batılı ülkelerin hava savunma sistemi tedariğindeki gecikmelerini isteksizlik olarak yorumlayan Zelenski, “Ortaklarımızın füze savunma sistemlerini verme konusundaki kararsızlığı korkunç kayıplara yol açıyor. Bunu anlamalarını isterim” dedi. Ülkedeki hava savunma füzelerinin sayısının “2025’e kıyasla üç kat azaldığını” belirten Zelenski, “Tedarik ve üretim süreçlerinin hızlandırılması konusunda gerekli kararlar acilen alınmalı” dedi. Rusya Savunma Bakanlığı da sosyal medyada yayımladığı bir açıklamada, “Kiev şehri ve çevresindeki ulaşım, lojistik ve dağıtım merkezlerinin imha edilmesiyle büyük bir saldırı gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

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PATRIOT ÇIKMAZI

Öte yandan Ukrayna, Rus balistik füzelerini düşürmek için tek çare olarak ABD tasarımı Patriot hava savunma sistemlerine güveniyor. ABD Başkanı Donald Trump Ankara’daki NATO Liderler Zirvesi’nde Zelenski ile yaptığı görüşmelerde Ukrayna’ya Patriot sisteminde kullanılan balistik füze önleyicisi PAC-3’ün üretim lisansının verileceğini açıklamış, ancak geçen hafta bu konuda anlaşmaya varılmadığını belirterek, ABD’nin “birilerinin bu füzeleri üretmesine izin verirken çok dikkatli olması gerektiğini” söylemişti.

RUSYA’DA KARADUL ÇETESİ SKANDALI

RUSYA’da Ukrayna savaşında ölen askerlere ödenen milyonlarca rublelik tazminatlar, “karadul” olarak adlandırılan dolandırıcılık ağlarını ortaya çıkardı. Amerikan CNN’in haberine göre bazı kadınlar, cepheye gitmeye hazırlanan ya da ağır yaralı askerlerle göstermelik evlilik yaparak yaklaşık 64 bin dolarlık ölüm tazminatını almaya çalışıyor. Bazı vakalarda askeri personelin de bu ağlara yardım ettiği öne sürülüyor. Kremlin’in savaşın başında teşvik ettiği hızlı evlilik uygulaması, artan can kayıplarıyla birlikte beklenmedik bir toplumsal soruna dönüştü.