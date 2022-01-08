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Rusya, 25 vatandaşını Kazakistan’dan tahliye etti

#RUSYA#Kazakistan#Tahliye

Kazakistan’a KGAÖ barış güçleri kapsamında Rus birliklerini nakliye eden Rusya Savunma Bakanlığı, Almatı’da kayak merkezinde tatilde oldukları belirtilen 25 Rus vatandaşını askeri nakliye uçağıyla Moskova’ya getirdiklerini açıkladı. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

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Savunma Bakanlığı, 25 Rus turistin, Almatı Havalimanı’nın ülkedeki şiddet olayları nedeniyle kapanmasından sonra Rus birliklerine başvurduğunu ve Moskova’ya askeri uçakla getirildiğini belirtti. 

TOKAYEV İLE PUTİN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanlığından bugün yapılan açıklamada, Vladimir Putin ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’le telefonla görüştü. Telefon görüşmesinin içeriğine dair yapılan açıklamada; Tokayev’in, Ermenistan’ın başkanlık yaptığı KGAÖ Konseyi ülkelerle video konferans toplantısı istediğini belirtti. 

Kremlin, Putin'in birkaç gün içinde yapılması planlanan ve KGAÖ ülkelerinin (Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tajikistan, Belarus) katılacağı video konferansın yapılmasına destek verdiğini açıkladı.

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#RUSYA#Kazakistan#Tahliye

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