Rusya, 25 vatandaşını Kazakistan’dan tahliye etti

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Savunma Bakanlığı, 25 Rus turistin, Almatı Havalimanı’nın ülkedeki şiddet olayları nedeniyle kapanmasından sonra Rus birliklerine başvurduğunu ve Moskova’ya askeri uçakla getirildiğini belirtti.

TOKAYEV İLE PUTİN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanlığından bugün yapılan açıklamada, Vladimir Putin ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’le telefonla görüştü. Telefon görüşmesinin içeriğine dair yapılan açıklamada; Tokayev’in, Ermenistan’ın başkanlık yaptığı KGAÖ Konseyi ülkelerle video konferans toplantısı istediğini belirtti.

Kremlin, Putin'in birkaç gün içinde yapılması planlanan ve KGAÖ ülkelerinin (Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Tajikistan, Belarus) katılacağı video konferansın yapılmasına destek verdiğini açıkladı.