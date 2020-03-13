Rusların derdi Türkiye’de tatil

Ancak metro ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarında maske kullanan kişi sayısı arttı. Televizyon kanalları, radyo ve yazılı basın, Rusya’yı Avrupa ile kıyaslayarak “Aldığımız acil önlemler sayesinde salgının yayılmasını önledik. Avrupa’dan çok daha iyi durumdayız” diye yorumlarda bulunuyor. 4 Mart itibariyle Rusya’dan sıhhi maskelerin yurt dışına ihraç edilmesine iki ay süreyle yasak getirilmesi nedeniyle de, eczanelerde yüz maskesi bulmak kolay.

SALGIN BİTER Mİ

Rusya’da koronavirüs manzarası böyleyken, sosyal medyada, özellikle Sibirya’nın Baykal ve Habarovsk bölgeleriyle ilgili farklı iddialara dolaşıyor. Bu bölgelerde 1000’in üzerinde kişide virüs tespit edildiği belirtiliyor. Rusya’da konuya ilişkin bir diğer endişe de, salgının Türkiye’deki seyri... Özellikle 2020 yaz turizm sezonunun virüs nedeniyle bir ay geç açılacak olmasının duyurulması Rusları üzdü. Ruslar, Türk sınırlarının da kapanması durumunda tatil için nereye gideceklerini düşünüyor.