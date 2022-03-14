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Rusların bombaladığı doğum hastanesinde yaralanmıştı… Acı haber geldi: Bebeğiyle birlikte öldü!

#Ukrayna#RUSYA#Mariupol
Rusların bombaladığı doğum hastanesinde yaralanmıştı… Acı haber geldi: Bebeğiyle birlikte öldü

9 Mart 2022, insanlık adına utanç verici bir gün olarak tarihe geçti. Rus güçleri Ukrayna’nın Mariupol kentinde bir doğum hastanesini bombaladı ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bu korkunç saldırıda yaralanan ve fotoğrafı tüm dünyada paylaşılan kadın ise bebeğiyle birlikte can verdi…

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Associated Press haber ajansı tarafından dünyaya servis edilen ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşım sembollerinden biri haline gelen fotoğrafta acil durum görevlilerinin sedyeyle yıkıntıların arasından kurtardığı karnı burnunda bir kadın görülüyordu. Dünyayı yasa boğan haber ise bugün geldi: Fotoğraftaki kadın ve bebeği hayatını kaybetti!

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın en korkunç anlarından biri olarak kabul edilen Mariupol hastane saldırısında ağı şekilde yaralanan kadının yüzündeki şok savaşın karanlık yüzünü ortaya koyan en çarpıcı imgelerden biriydi.

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BAŞKA HASTANEYE NAKLEDİLMİŞTİ

Kadın saldırıdan kurtarıldıktan sonra, yine cephe hattında bulunan bir başka hastaneye nakledilmişti. Doktorlar kadını kurtarmaya çalışırken karnındaki bebeğin ölmek üzere olduğunu anladılar. Doktorların arasındaki konuşmayı duyan kadının acı çığlığı ise işte o an geldi: Öldürün beni!

Rusların bombaladığı doğum hastanesinde yaralanmıştı… Acı haber geldi: Bebeğiyle birlikte öldü
Dünya günlerce bu fotoğrafı konuşmuştu... Artık o da bebeği de yaşamıyor

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Ameliyatı yapan cerrah Timur Marin, kadının pelvisinin parçalanmış olduğunu ve kalçasının da yerinden çıktığını fark etti. Bebeği bu şekilde doğurması mümkün olmayan kadın acil olarak sezaryene alındı.

Ancak ne yazık ki bebek nefes almıyordu…

Doktorlar bunun üzerine hemen anneyi kurtarmak için uğraşmaya başladılar. Dakikalarca süren hayata döndürme çalışmaları sonuç vermedi. Marin, acı sonu açıkladı: İkisi de öldü.

 

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Rusların bombaladığı doğum hastanesinde yaralanmıştı… Acı haber geldi: Bebeğiyle birlikte öldü
Vurulan doğum hastanesi harabeye döndü

CANSIZ BEDENİNİ KOCASI TESLİM ALDI

Tüm bu karmaşanın içinde doktorlar kadının adını bile öğrenememişti. Acılı eşi gelip kadının cansız bedenini teslim aldı. Ardından hastane personeli “En azından onu alacak birlileri vardı. Böylece Mariupol’de giderek artan ölü sayısı nedeniyle açılan toplu mezarlardan birine gömülmek zorunda kalmadı.” yorumunu yaptı.

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Savaş suçu işlediğini reddeden Rusya hastanenin Ukraynalı aşırılıkçı güçler tarafından ele geçirildiğini ve içeride hastalar değil militanlar olduğunu iddia etmişti. Daha da öteye giden Rusya’nın BM elçisi ve Londra Büyükelçiliği ise hastaneden yaralanan hamile kadınlarla ilgili haberlerin sahte olduğunu söylemişti.

Rusların bombaladığı doğum hastanesinde yaralanmıştı… Acı haber geldi: Bebeğiyle birlikte öldü

Yıkıntıların arasında bir bebek beşiği duruyor...

AP muhabirleri ise nered4eyse savaşın ilk gününden beri gerek Mariupol’de gerekse işgal altındaki diğer Ukrayna şehirlerinde sivillerin karşı karşıya kaldığı insanlık dışı durumları resimlemeye, videolar çekmeye ve yazdıkları haberleri dünyaya yollamaya devam ediyor.

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MUHABİRLER HER ANINI KAYIT ALTINA ALDI

Doğum hastanesi vurulduğunda bölgede olan muhabirler orada yaşanan tüm dehşet anlarını tek tek kayıt altına alarak dünyayla paylaşmış; Rusya’nın sahte haber iddiaları da böylelikle çürütülmüştü.

Gazeteciler olay anını kaydetmekle yetinmeyip hastaneden yaralı olarak kurtulup başka bölgelere taşınan kurbanların da izini sürdü. İşgal altındaki şehirlerde elektrik, ısınma ve su gibi ihtiyaçlar karşılanamazken hastanelerde de durum çok farklı değil.

Rusların bombaladığı doğum hastanesinde yaralanmıştı… Acı haber geldi: Bebeğiyle birlikte öldü
Saldırıdan kurtulup birkaç gün önce doğum yapan bu kadın da Rusya tarafından yalancılıkla suçlanmıştı 

HOŞ GELDİN ALANA BEBEK

Zor şartlarda görev yapan hastane personeli doğan her bebekle birlikte duygusal anlar yaşıyor. Bu hastanelerden birinde çalışan hemşire Olga Vereshagina “Tüm anneler çok korkunç şeyler yaşadı.” diyerek durumu tarif etmeye çalışırken Mariupol saldırısında ayak parmaklarını kaybeden bir kadın doğum yapıyor.

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Tüm hastane bebeğin ağlamasını duymayı beklerken herkes nefesini tutuyor. Birkaç saniye sonra hayata gözlerini açan Alana ağlamaya başlıyor. Alana’yla birlikte annesi ve neredeyse tüm hastane personeli de yaşanan bu dehşete rağmen sevinç gözyaşları döküyor.

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