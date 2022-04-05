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Rusların bıraktığı tanklar Kiev'e getiriliyor

#RUSYA#Ukrayna#Kiev
Rusların bıraktığı tanklar Kieve getiriliyor

Ukrayna ordusu, Rus askerlerinin çekilirken bıraktığı tank ve zırhlı araçları Kiev'e getirdi.

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Rus ordusunun Ukrayna’nın Kiev bölgesi ve çevresinden çekilmesinin ardından alanda inceleme yapan Ukrayna birlikleri, çok sayıda zırhlı araç ve tankı ele geçirdi.

Ele geçirilen tank ve araçlar Kiev'e götürüldü. Hasarlı olan bazı tanklar ise bulunduğu noktaya yakın yerlerde halkın da yardımıyla tamir edilmeye çalışıldı. Bazı siviller, imha edilen tankların önünde zafer pozu vererek fotoğraf çekindi.

Rusların bıraktığı tanklar Kieve getiriliyor

Irpin ve Buça kentlerinde de birçok imha edilmiş tank bulundu.

Tanklarda inceleme yapan Ukrayna askerleri, çok sayıda Rus askerinin cansız bedeniyle karşılaştı. Bir kısmı tanınmayacak halde olan cesetler toplanıyor.

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#RUSYA#Ukrayna#Kiev

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