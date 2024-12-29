Ruslar’dan tuhaf Suriye iddiası! Anglosakson ittifakı üslerimize saldıracak

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Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinden bu yana sessiz kalmayı tercih eden Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) dün ilk defa kapsamlı Suriye raporu yayınlayarak Anglosakson olarak bilinen ABD ve İngiltere ittifakının Suriye’deki Rus varlığını tamamen ortadan kaldırmak için teröre dayalı operasyon planladığını iddia etti. SVR basın bürosu tarafından servis edilen raporda, ABD’de hâlâ dümenin başında bulunan Biden yönetimiyle İngiltere hükümetinin yeni Suriye planı geliştirdiği öne sürülüyor.

‘KAOS ÇIKARMA PEŞİNDELER’

ABD, İngiliz ikilisinin Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim ve Tartus’daki deniz üssünü sonlandırmak istediği belirtilen raporda, “Suriye’den elimize ulaşan istihbarata göre ABD ve İngiltere gizli servisleri CIA ile MI6, Suriye’deki yönetim değişiminden sonra ülkenin istikrara kavuşmasını istemiyor. Sadece Suriye değil, tüm Ortadoğu bölgesinde kaos ortamının korunarak amaçladıkları hedeflere daha kolay ulaşacakları hesabı yapılıyor. Nihai hedefleri Ortadoğuda Anglosakson ittifakının dominant olması. Özellikle Suriye için hazırladıkları planın başarıya ulaşması için önlerinde önemli bir engel var” denildi.

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‘DEAŞ’I KULLANACAKLAR’

Suriye’deki Rus üslerinin vurularak Moskova’nın oyun dışı bırakılmak istendiği belirtilen rapor şöyle devam etti: “Rusya’yı oyun dışı bırakmak için DEAŞ unsurlarını kullanacaklar. Suriye’de yeni yönetimin cezaevlerinden salıverdiği mahkûmlar arasında yüzlerce DEAŞ militanı var. Bunları iki askeri üssümüze karşı kullanmayı planlıyorlar. Bize ulaşan son verilere göre eski DEAŞ unsurlarını yeni gruplar halinde organize ediyorlar. İşin organizasyon bölümünün tamamlanması için sadece yeni terörist gruplara hava saldırıları düzenlemeleri için kaliteli kamize dron temini kaldı. Bu araçların da temin edilmesinin ardından üslerimize saldırılar başlatacaklar. Rusya’yı bezdirip Suriye’den tamamen çekilmesini sağlamak istiyorlar” ifadelerine yer verildi.