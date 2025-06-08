Ruslardan dron misillemesi... Harkiv ve Herson’u hedef aldılar

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Kiev yönetiminin Rusya’daki askeri üslere düzenlediği dron operasyonunun ardından Rusya Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Harkiv ve Herson kentlerine şimdiye kadarki en büyük İHA saldırısını gerçekleştirdi. Harkiv Belediye Başkanı Ihor Terekhov, son saldırının Rusya’nın 2022’deki tam ölçekli işgalden bu yana şehre yapılan ‘en güçlü saldırı’ olduğunu açıkladı. Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybederken Ukrayna hava kuvvetleri, Rusya’nın 206 insansız hava aracı ve dokuz füze ateşlediğini belirtti. Rusya’nın sınıra 50 kilometre uzaklıktaki Harkiv’i ele geçirmek için kara operasyonu da başlatabileceği değerlendiriliyor.

‘BASKI YAPIN’

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, X’te yaptığı bir paylaşımda Donetsk, Dnipropetrovsk, Odesa bölgeleri ve Ternopil de dahil olmak üzere Ukrayna’daki diğer bazı bölgelerin de vurulduğunu dile getirdi. Sybiha, “Rusya’nın yıkımlarına son vermek için Moskova’ya daha fazla baskı yapılması ve Ukrayna’nın güçlendirilmesi için daha fazla adım atılması lazım” ifadelerini kullandı. Ukrayna gazetesi Ukrainskaia Pravda’ya göre Ukrayna Hava Kuvvetleri Rusya’nın Kursk cephesinde bir Rus Su-35 uçağını düşürdüğünü öne sürdü.

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ÜS SALDIRILARINA CEVAP

Söz konusu Rus saldırıları, Ukrayna’nın geçtiğimiz günlerde Rusya’daki dört askeri hava üssüne düzenlediği insansız hava aracı saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildi. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), “Örümcek Ağı Operasyonu” adı verilen saldırılarda en az 40 Rus savaş uçağının vurulduğunu duyurmuştu.

TAKAS SORUNU

Rusya, Ukrayna ile 2 Haziran’da İstanbul’da yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılan geniş çaplı esir takasının Ukrayna tarafından ertelendiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Vladimir Medinsky, karşılıklı olarak esirlerin ve askerlerin cansız bedenlerinin teslim edilmesini öngören takası Ukrayna’nın ertelediğini söyledi. Medinsky, “Kiev’i varılan tüm anlaşmalara tamamen sadık kalmaya ve takası derhal başlatmaya çağırıyoruz” dedi. Medinsky’nin iddialarına ise Ukrayna tarafından yalanlama geldi. Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi’ne ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Rus tarafının söylemleri ne esir değişimi ne de cesetlerin iadesi konusunda gerçeklerle ve daha önce varılan anlaşmalarla örtüşmüyor. Rus tarafı, kararlaştırılan yaklaşıma uymayan listeleri bize sundu. Ukrayna ilgili yorumları iletti ve şimdilik Rus tarafından bir sonraki adım bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.