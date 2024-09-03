Ruslar Ukrayna savunmasını delmek üzere

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Ukrayna’nın doğusunda Donetsk bölgesi tamamını ele geçirmeye odaklanan Rus ordusu günde yüzlerce askerini kaybetmesine rağmen kritik Pokrovsk şehrine dayandı. Pokrovsk’un düşmesi durumunda Ukrayna’nın Donbas savunma hattı delinerek Rus birliklerin Dnipro bölgesine giden yolu açılmış olacak.

SADECE 10 KM KALDI

Son bilgilere göre Rus birlikleri Pokrovsk’a sadece 10 km mesafede. Savaştan önce 390 bin nüfusa sahip şehirde günümüzde 60 bin civarında sivil yaşıyor. Cephenin şehre yaklaşması nedeniyle kalan siviller de Ukrayna yönetimi tarafından tahliye ediliyor.

PUTİN: KURSK PAZARLIK KONUSU DEĞİL

Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde Rusların ilerleyişini durdurmak için giriştiği Kursk ilhakı operasyonu da Rusya lideri Vladimir Putin’i durdurmadı. Dün Rusya’da okulların açılışı vesilesiyle öğrencilerle sohbet eden Putin, “Ukrayna’nın haydut çeteleri Rusya’nın Kursk bölgesine saldırarak bizim Donetsk cephesinden asker aktaracağımızın hesabını yaptı. Ama hedefledikleri olmadı. Ordumuz her gün 200-300 metre değil, kilometrelerle ölçülecek biçimde Donestk bölgesinde ilerliyor. Sonra Kursk’ta kalan çetelerin de hesabını göreceğiz. Tüm hedeflerimize ulaşınca batının desteklediği Kiev yönetiminin kendisi görüşme masasına oturulmasını isteyecek. Kursk bölgesi pazarlık konusu olmayacak” ifadelerini kullandı.

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Bu arada Putin resmi ziyaret kapsamında Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’a gitti. Avrupa Komisyonu, Moğolistan’a üyesi olduğu Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Putin’i ziyaret sırasında tutuklaması için çağrıda bulundu.