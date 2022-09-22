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Ruslar uçağa koştu! Bilet fiyatları fırladı

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#RUSYA#Uçak Bileti #Istanbul
Ruslar uçağa koştu Bilet fiyatları fırladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 07:00

Rusya lideri Putin’in seferberlik ilanı sonrasında Rusya’dan yurtdışına çıkışta önümüzdeki birkaç gün için uçaklarda yer kalmadı.

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Ukrayna’ya yönelik müdahale sonrasında Avrupa Birliği ile Rusya arasında doğrudan uçuşlar durmuştu. Fransız AFP ajansına göre, seferberlik açıklamasının ardından Rusya çıkışlı Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan uçaklarında dün için yer kalmadı.

Türk Hava Yolları’nın internet sitesinde de cumartesi gününe kadar Rusya’dan İstanbul’a uçuşlarda yer kalmadığı anlaşılıyor. Rus acentalarının elinde kalan biletlerin fiyatı ise 330 bin ruble, yani 100 bin TL’ye kadar çıktı. Sırbistan’ın AirSerbia havayolları da Belgrad’a en erken uçuş için ancak 26 Eylül tarihine bilet veriyor.

Putin’in açıklamaları sonrasında Google datalarına göre Rusya’da ‘bilet’ ve ‘uçak’ aramaları iki katına çıktı. Ayrıca ‘Rusya’dan gitmek’ ifadesi de normalden 100 misli daha fazla arandı.

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#RUSYA#Uçak Bileti #Istanbul

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