Ruslar o kentin bağlantısını kesti! Donbas’ta kritik günler

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Rusya ile Ukrayna arasında savaş ayrılıkçı Donbas bölgesinde yoğun çatışmalar devam ediyor. Stratejik öneme sahip Severodonetsk şehrini iki haftadan bu yana tam anlamıyla ele geçiremeyen Ruslar, çareyi Donetsk Nehri üzerinde son köprüyü yıkmakta buldu. Böylece Ukrayna ana karasıyla ayrılıkçı Lugansk bölgesi arasında doğrudan karayolu bağlantısı kesilmiş oldu.



‘ŞEHİR HENÜZ DÜŞMEDİ’



Lugansk olağanüstü hal (OHAL) valisi Sergey Gayday, Rusların son köprüyü yıkma hamlesinin önceki gece gerçekleştiğini aktardı. Gayday, 10 gün boyunca devam eden Severodonetsk şehir savaşını bir türlü kazanamayan düşmanın, Ukrayna birliklerine takviye kuvvet gönderilen son köprü olan “Pavlograd”ı da yıktığını söyledi. Gayday, “Son köprünün yıkılmasından sonra birliklerimiz şehir merkezinden çekildi. Ancak Severodonetsk daha düşmedi. Ayrıca şehirde bulunan binlerce sivilin tahliye edilmesi son köprünün yıkılmasından ötürü zorlaştı. Askeri açıdan bizim Ukrayna içlerinden yardım alma kanalımız hâlâ var. Direnmeye devam edeceğiz” dedi.

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KUŞATMA HAREKÂTI



Bu gelişmelerin yanı sıra Rus güçleri kuzeyden, yani Harkov bölgesinden de güneye yürüyüşe geçti. Askeri uzmanlar, amacın Lugansk bölgesinde kalan Ukrayna birliklerini kuşatmak olduğunu dile getirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bir süre önce Severodonetsk’in Donbas için son derece kritik önemde olduğunu söylemişti.



‘KIRIM’I ALACAĞIZ’



Ukrayna ordusu Donbas’ta Rus birliklerin ezici üstünlüğü ile ciddi problemler yaşarken Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, “Ruslara boyun eğmek gibi bir niyetimiz yok. Hedeflerimiz arasında sadece Donbas bölgesini kurtarmak yok. 2014 yılında Ruslar tarafından işgal edilen Kırım’ı da kurtaracağız” dedi.

DOĞUDA SAVAŞ BATIDA BAHAR

Ukrayna’nın doğusu Rus işgali nedeniyle alev alev yanarken ülkenin başkenti ve batısında hayat büyük ölçüde normal akışına geri döndü. Başkent Kiev’de çocukların büyük ilgi gösterdiği fıskiyeli park da yeniden açıldı.