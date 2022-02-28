Ruslar Kiev’i düşüremedi

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* Ukrayna’nın başkenti Kiev dün güne, yerel saatle sabah 8.25 sularında başkent yakınlarındaki “Vasilkovo” havalimanı ve bölgedeki petrol tesisine yönelik balistik füze saldırısının sesleri ile başladı. Kiev şehir yönetimi aynı bölgede Rusya’ya ait iki IL-76 nakliye uçağının düşürüldüğünü iddia etti.

* Gece boyunca yine başkentin güneyindeki bir yakıt tesisi vuruldu, petrol deposundan çıkan alevler gece boyunca gökyüzünü aydınlattı.

* Kentte saat 9.00 civarında hava saldırısı sirenleri yeniden duyuldu. 16 katlı bir binanın bahçesine düşen füze, park halindeki araçların yanmasına neden oldu. Bina sakinleri tahliye edildi. Olayda can kaybı rapor edilmedi.

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BELEDİYE BAŞKANI: TAMAMEN TEMİZLEDİK

* Kent sakinlerine hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin öncü Rus kuvvetlerinden tamamen temizlendiğini ilan etti, “Halkımız sakin olabilir. Şehrimizde Rus askeri kalmadı. Kontrol tamamen güvenlik güçlerimizin elinde” dedi.





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PENTAGON: 30 KM. MESAFEDE DURDULAR

* Bir Pentagon yetkilisi, Rus ordusunun Kiev’e 30 km mesafede durduğunu söyledi. Aynı yetkiliye göre, Rusya’nın toplam saldırı gücünün yüzde 50’si Ukrayna topraklarında bulunuyor ancak son 24 saatte ilerleyişi yakıt ve mühimmat sıkıntısı nedeniyle yavaşlamış durumda. ABD istihbarat yetkililerine göreyse Ukrayna işgaline 150 bin Rus askeri katılıyor.

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RUSLAR DÜNYANIN EN BÜYÜK UÇAĞINI VURDU

* Başkent Kiev’in 150 km doğusundaki Pryluki’de Ukrayna ordusu tarafından bir Rus tank konvoyu imha edildiği de öne sürüldü. Ağır hasar almış çok sayıda tankın fotoğrafı servis edildi.

* Başkent Kiev yakınlarındaki “Gostomel” havalimanındaki dünyanın en büyük uçağı An-225 Mriya ise Rus güçlerinin füze saldırısında vuruldu.





RUSYA KABUL ETTİ: ÖLÜLERİMİZ VAR

Rusya, Ukrayna’daki savaşta öldürülen ve yaralanan Rus askerleri olduğunu kabul etti. Rus Ordusu Sözcüsü Igor Konashenkov, dün akşam yaptığı açıklamada, şu ana kadar Ukrayna’ya ait 1067 askeri hedefin vurulduğunu söyledi. Ukrayna tarafından esir alınan askerler bulunduğunu da belirten Konashenkov, “Ne yazık ki yoldaşlarımız arasında öldürülen ve yaralananlar da var” ifadesini kullandı. Konashenkov kayıplarla ilgili başka detay vermedi. Ukrayna, işgalin başından beri 4300 Rus askerini öldürdüklerini, 146 tankı vurduklarını iddia etti. Ayrıca ülke çapında 200’den fazla Rus askeri rehin alındı.





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Öte yandan Kiev’de Rus ajanı olduğundan şüphelenilen bir kişi tutuklandı. Elleri ve gözleri bağlı halde bindirildiği araçla, Ukraynalı askerlerin gözetiminde bilinmeyen bir yere götürüldü. Başkentte Rus ajanlarının siviller arasına karışarak sabotaj eylemleri düzenlemesinden, ayrıca bilgi sızdırmasından endişe ediliyor.

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HARKOV’A ŞİDDETLİ SALDIRI

Rus askerleri dün, 1.5 milyon nüfusla Ukrayna’nın ikinci en büyük kenti Harkov’a yoğun saldırı başlattı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü General İgor Konaşenkov şehri ele geçirdiklerini açıkladı. Ancak Ukrayna tarafı, Rus birlikleri şehre girse de kent merkezinin kontrolünü tutmayı başardıklarını duyurdu. Harkov, 1.5 milyon nüfusuyla Ukrayna’nın en büyük ikinci kenti.

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* Rus Sözcü Konaşenkov, Donbas bölgesinde birliklerin 52 km ilerlediğini, güneyde Herson ve Berdyansk şehirlerini kontrol altına aldıklarını da iddia etti. Bu arada Donetsk’te 900 bin kişiye su taşıyan hat, hasar aldığı için devre dışı kaldı.





* Geçtiğimiz gün en şiddetli çatışmalar ise güneydeki Nikolayev şehrinde yaşandı. Kırım üzerinden Ukrayna’ya giren Rus birlikleri, şehri ele geçirmeye çalışıyor. Nikolayev’in düşmesi durumunda Rus ordusuna Odessa yolu açılmış oluyor.

GÜNE FÜZE SALDIRISIYLA UYANDILAR

Kiev dün güne füze saldırısıyla uyanırken metro, otellerin otoparkı gibi sığınak olarak kullanılan alanlar doluydu. Kiev’de gıda başta olmak üzere acil ihtiyaç malzemelerin temini için metro istasyonları ve meydanlarda dağıtım noktaları oluşturulmaya başlandı. Sığınaktaki genç bir çiftin endişeli bekleyişine köpekleri de eşlik etti. Kentte sokağa çıkma yasağı öncesinde Rus ateşi sırasında sirenler çalarken insanlar güvenli yerlere koştu.

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PUTİN'DEN KIRMIZI ALARM

NATO’nun Avrupa’da artan gücüne cevap olarak Vladimir Putin, Rus mukavemet güçlerine kırmızı alarm emri verdi. Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile görüşen Putin, “Batılı ülkelerin faaliyetlerinin güvenliklerini tehdit edici boyuta ulaştığını” söyleyerek, Rusya’nın mukavemet gücünün “yüksek teyakkuz” haline geçirilmesini emretti. Bu emir, hava savunma sistemleri ile nükleer silahların her an bir saldırıya hazır tutulması anlamına geliyor.

NATO: SORUMSUZCA

Rusya liderinin “yüksek teyakkuz” kararına Ukrayna ve NATO’dan tepki geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Amerikan CNN’e yaptığı açıklamada, Putin’in kararının “sorumsuzca” olduğunu söylerken, “Bu adımı sahadaki gelişmelerle birlikte ele aldığınızda durumun ciddiyetini arttığını görebiliyoruz” ifadelerini kullandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba da, Rusya’nın yüksek teyakkuz hamlesinin baskı oluşturma hamlesi olduğunu söyledi. Kuleba bu durumun Ukrayna’nın yaklaşımında bir değişikliğe yol açmayacağını belirterek, “Teslim olmayacağız, taviz vermeyeceğiz ve topraklarımızın bir santiminden bile vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.