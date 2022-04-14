Ruslar kendi yoldaşlarını böyle havaya uçurdu!

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31 Mart tarihinde Rusya'nın Kiev'den vazgeçip saldırılarını Ukrayna'nın doğusuna yoğunlaştırması ile başkentten çekilme hazırlıkları yapan Rus birlikleri Ukraynalılar tarafından pusuya düşürüldü. Rus birliklerinin pusu sonrası yaşadığı panik ölümcül bir hatayı da peşinde getirdi.

Ukrayna'ya ait insansız hava aracının çektiği görüntülerde Rus birliklerinin zırhlı araçları ile Kiev'in hemen batısındaki Dmytrivka köyü boyunca ilerlediği görülüyor.



Söz konusu görüntüler daha önce ortaya çıktığında çok net değildi. Ancak yeni gelen görüntüler tanklar üzerindeki 'V' işaretini net bir şekilde ortaya koyuyor.



Rus birlikleri ilerlediği sırada bir Rus tankının metrelerce öteden başka bir Rus zırhlı aracını patlattığı görülüyor.



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Askeri uzmanlar tank devre dışı bırakılmış olsaydı bunun onu ele geçirebilecek Ukraynalılar için bir tuzak olabileceğini belirtiyor ancak anlık yaşanan panik ve askerlerin kaçışması bunun planlı bir hamle olmadığını ortaya koyuyor.

Olay sonrası BMP-2 piyade savaş aracı ve T-72 ana muharebe tankları olduğu düşünülen askeri araçların enkazları küle dönmüş şekilde görüntülendi. Eylemde 8 Rus askerinin öldüğü iddia ediliyor.



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Kremlin, Kiev'i ele geçirme ve Ukrayna hükümetini devirme çabalarının başarısızlığını kabul eder gibi Ukrayna'nın kuzeyinden çekilip saldırılarını doğu kısma yoğunlaştırdı. Rus birliklerinin Kiev çevresindeki kasaba ve köylerden uzaklaşması işlenen savaş suçlarının da gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

Buça'da 410 sivilin cansız bedenlerine ulaşılırken Ukraynalı savcılar şimdi Buça, Makariv ve Borodyanka gibi bölgelerdeki sivil katliamları soruşturuyor.

PUTİN'İN 9 MAYIS HAZIRLIĞI

Rusya her yıl 9 Mayıs’ta II. Dünya Savaşı’nın bitişini Kızıl Meydan’da gerçekleşen görkemli bir askeri geçitle kutluyor. Batı medyası Putin'in bu yılki kutlamayı Donbas zaferi ile taçlandırmak istediğini iddia ediyor.

Bu tarihin özellikle seçildiğine inanan uzmanlar Putin’in Kiev’deki yenilgisini örtmek için savaşın bitiminde övgüyle söz edebileceği ve belirgin bir anlamı olan bir gün seçmesinin akla yatkın olduğunu düşünüyor. Ancak bu konuda generalle yapılan baskının ters bir etki yaratabileceği ve politik motivasyonlarla belirlenen askeri hedeflerin ters tepmeye daha çok yatkın olduğunun altı çiziliyor.