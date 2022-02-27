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Ruslar Karadeniz'den seyir füzeleri fırlatıyor

#Rusya#Karadeniz#Füze
Ruslar Karadenizden seyir füzeleri fırlatıyor

Putin, Ukrayna’yı Karadeniz açıklarından hedef alıyor. Karadeniz’de konuşlu Rus donanmasından fırlatılan “Kalibar” seyir füzeleri kentleri vuruyor. Bazı tesisler bu füzelerle yerle bir edildi.

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Savaşın geride kalan üçüncü gününde, Donbas cephesinde Rusya destekli Donetsk ve Lugansk milis kuvvetleri 30-40 km ilerlerken, Kırım’dan Ukrayna’ya giren Rus birlikleri de Militopol şehrini ele geçirdi. Kırım çıkışlı iki koldan hareket eden Rus birliklerinin kısa süre içinde Mariopol’de birleşeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Böylece Kırım’dan doğuda Rusya sınırına kadar olan deniz şeridinin kontrolü de sağlanmış olacak.

Ruslar Karadenizden seyir füzeleri fırlatıyor

ODESSA İŞGALE HAZIRLANIYOR

Ukrayna’nın Karadeniz’e açılabileceği tek nokta olarak Odessa kaldı. Ülkenin üçüncü büyük kenti, çatışmaların kendilerine ulaşmasını bekliyor. Ukrayna askeri, denizden olası çıkarmaya karşı plaja mayın döşemeye başladı. Şehrin ana sokaklarına barikatlar inşa ediliyor.

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