Ruslar ilerliyor, Ukrayna tetikte... Putin: Niyetimiz Harkiv’i almak değil

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Ciddi asker ve mühimmat eksikliği sebebiyle doğu cephesinde Rus ilerleyişini durduramayan Ukrayna ordusu, şimdi kuzeydeki Harkiv şehrine yönelik yeni saldırılar sebebiyle alarm durumunda. 10 Mayıs’ta başlayan ve savaşta bir kez daha yeni bir cephe açan Harkiv saldırıları, birkaç gün içinde binlerce Ukraynalı sivilin yerinden olmasına yol açtı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ordunun “Harkiv’i ele geçirmek gibi bir planı olmadığını” söyledi.

TAMPON BÖLGE OLABİLİR

Çin ziyareti sırasında konuşan Putin, Harkiv harekâtının, Rus kenti Belgorod’a yönelik Ukrayna saldırılarına tepki olduğunu belirtti. Belgorod’a yönelik Ukrayna saldırıları devam ederse Harkiv’de bir “tampon bölge oluşturmak zorunda kalacakları” uyarısında bulunan Rusya lideri, “şimdilik şehri ele geçirmek gibi bir planlarının olmadığını” söyledi.

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DOĞUDAN VE KUZEYDEN BASKI

Ukrayna askerleri, Rus birliklerinin Harkiv’e ilerleyişini durdurmak için çabalarken, sınıra sadece 5 km uzaklıkta bulunan Volçansk kasabasında sıcak çatışmalar yaşanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus kuvvetlerinin Harkiv’e doğru 10 km ilerlemeyi başardıklarını, ancak durdurulduklarını söyledi. Ruslar, Doğu Ukrayna boyunca uzanan yaklaşık 1000 kilometrelik cephe hattı boyunca diğer noktalarda da Ukrayna savunmasını zorlamaya başladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski, Harkiv’e taarruzla beraber Rusların aktif saldırı bölgelerinin “neredeyse 70 km genişlediğini” açıkladı. Rus birlikleri doğuda Donetsk, kuzeydeki Çernihiv ve Sumi ve güneydeki Zaporoyje bölgelerinde de kara saldırılarını yoğunlaştırdı.

UKRAYNA KIRIM’I VURUYOR

Ukrayna ordusu Rusya’ya Kırım saldırılarıyla karşılık vermeye çalışıyor. Rus yetkililer, gece boyunca Kırım’a düzenlenen yoğun dron saldırısında iki kişinin öldüğünü ve bir petrol rafinerisinde yangın çıktığını açıkladı. Rusya’nın Karadeniz filosunun ana üssü olan Sivastopol’da dron saldırısı şehrin elektrik santraline zarar verdi.

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NATO KOMUTANI: RUSLAR İLERLEYEMEZ

- Rusya 18 ay boyunca donmuş vaziyette kalan Ukrayna cephelerinde hızla ilerlemeye başlaması, NATO tarafından da yakından izleniyor. NATO’nun Avrupa’daki en yüksek rütbeli komutanı Christopher Cavoli’ye göre, Rusya ordusu kazanımlarına karşın Ukrayna’da ”büyük bir ilerleme” kaydedemeyecek. Gazetecilere konuşan Komutan Cavoli, “Ruslar cephede stratejik bir atılım yapmak için gerekli sayıya sahip değil. Daha da önemlisi, bunu yapacak beceri ve kapasiteye sahip değil” ifadelerini kullandı. Cavoli, Rusya’nın beklenen yaz saldırısını erken başlatıp başlatmayacağının sorulması üzerine “Asla emin olamayız. Ancak böyle bir saldırı için gerekli olan büyüklükte bir asker hareketliliği görmüyoruz” yanıtını verdi.

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KİEV, NATO’DAN EĞİTİM YARDIMI İSTİYOR

Batı’dan gelecek mühimmat yardımının gecikmesi yüzünden cephede sıkışan Ukrayna, asker bulmakta da zorluk yaşıyor. Orduya yeni katılacak 150 bin askerin eğitim sürecini hızlandırmak isteyen Kiev, NATO’dan bu askerleri eğitmek için personel talep ediyor. Ancak NATO personelinin ülkeye sokulmasına ABD şu ana kadar karşı çıkıyor. Washington, olası bir Rus saldırısında personelinin hayatını kaybetmesiyle NATO’nun savaşa sürüklenmesinden endişe ediyor.

LVİV SEÇENEĞİ

ABD şimdilik Kiev’e hayır yanıtı vermiş olsa da Genelkurmay Başkanı Charles Brown, NATO’nun Ukrayna’ya eğitimci göndermesinin “kaçınılmaz göründüğünü” söyledi. Amerikan ordusu halihazırda Polonya, Almanya ve ABD’de Ukrayna birliklerine eğitim veriyor. ABD’li yetkililer artık Ukrayna kuvvetlerinin mevcut eğitiminin yeterli olmadığını, Rusya’yı durdurmak için daha iyi ve daha hızlı eğitime ihtiyaç duyduklarını belirtiyor. New York Times’a konuşan ABD’li bir yetkiliye göre Ukrayna birliklerinin ülkenin Polonya sınırına yakın Lviv kentinde eğitim görmesi olasılığı da değerlendiriliyor.

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KUCAKLAŞARAK VEDALAŞTILAR

Rusya lideri Vladimir Putin’in Çin’e yaptığı ziyareti sona ererken iki liderin kucaklaşarak ayrılması dikkat çekti. Çin kültüründe sarılmanın yer almadığını belirten gözlemciler, Çin lideri Şi Cinping’in Putin’i kucaklayarak yolcu etmesini yakın bir jest olarak değerlendirdi.