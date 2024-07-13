‘Ruslar, Alman silah patronunu vuracaktı’

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AMERİKAN haber kanalı CNN’e konuşan ABD’li ve Avrupalı yetkililer, Rus hükümetinin Ukrayna için top mermisi ve tank üreten Alman silah devi Rheinmetall’in CEO’su Armin Papperger’e yönelik suikast planının önlendiğini belirtti. Habere göre, bu yılın başında plandan haberdar olan ABD, Almanya’yı uyardı. Berlin, 61 yaşındaki silah patronuna özel koruma sağladı.

EN BÜYÜK TEDARİKÇİLERDEN

İstihbarata göre Papperger’i öldürme planı, Rusya’nın Ukrayna ordusuna silah tedarik eden Avrupa çapındaki savunma sanayisi yöneticilerine yönelik suikast planlarının bir parçasıydı. Papperger’ın şirketi Rheinmetall, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savaşında hayati önem taşıyan 155 mm top mermilerinin en büyük üreticisi. Şirket, Haziran ayında Batı Ukrayna’da zırhlı personel taşıyıcılara yönelik bir onarım tesisi açtı. Bu tesiste Ukrayna için tank üretilmesi de planlanıyor. Papperger, geçmişte “Ukrayna’ya daha fazla silah sevkiyatı yapılması için” bir kampanya da yürütmüştü.

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SABOTAJ VE SUİKASTLAR

Batılı yetkililer, Moskova’nın bir süredir Avrupa içerisinde “suikast planları ve sabotajlar” yoluyla Ukrayna’ya verilen askeri desteğe yanıt vermeye çalıştığını iddia ediyor. Temmuz başında, Avrupa’daki ABD askeri üsleri sabotaj tehdidi nedeniyle yüksek alarma geçirilmişti. Geçen ay Fransız yetkililer, Moskova’nın sabotaj planları kapsamında bomba üretimi yapan bir Rus vatandaşının tutuklandığını bildirmişti. Mayıs ayında Polonya, büyük bir alışveriş merkezinin kundaklanmasının arkasında Rusya’nın olabileceğini bildirmiş; nisan ayında Almanya’da askeri tesisleri kundaklamayı planladıkları iddiasıyla iki Rus vatandaşı tutuklanmıştı.

KREMLİN REDDETTİ: SAHTE BİR HİKÂYE

- MOSKOVA, Rheinmetall’in patronu Armin Papperger’e suikast planı yaptığı iddialarını reddetti. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, “Çeşitli medya kuruluşlarından gelen ve hiçbir ciddi argüman içermeyen ve anonim kaynaklara dayanan haberler hakkında yorum yapmak bizim için çok zor. Hepsi aynı sahte hikâye şeklinde sunuluyor, bu nedenle bu tür haberler ciddiye alınamaz” dedi.