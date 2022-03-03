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Rus zenginler panikte

#Rus#Oligark#Yat
Rus zenginler panikte

Rus oligarklara ait lüks varlıkların da ekonomik yaptırımların menziline girmesi sonrası, Rus ultra zenginler pahalı yatlarını ABD ile suçlu iade anlaşması bulunmayan Maldivler ve Seyşeller’e kaçırmaya başladı.

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Yatlara düşkünlüğüyle bilinen Rus milyarder Roman Abramoviç’in iki megayatı Barcelona ve Karayipler’deki limanlarda bulunurken, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (UDÖ) verilerine göre alüminyum tüccarı Oleg Deripaska’ya ait 65 milyon dolarlık Clio isimli yat hafta başında Maldivler’deki bir marinaya demir attı.

Rus zenginler panikte

Aleksey Mordaşov’un yatı Nord

Maden şirketleri olan Aleksey Mordaşov’un sahibi olduğu Nord’un Seyşeller’de olduğu bildirilirken UDÖ, Rus sahipli iki yatın daha Maldivler’e doğru yola çıktığını teyit etti.

Rus zenginler panikte

Alişer Usmanov’un yatı Dilbar

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Dünyanın en tanınmış oligark yatlarından bazıları ise şunlar:

Eclipse: Roman Abramoviç’e ait megayat 1 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en pahalı yatı.

Dilbar: Alişer Usmanov’a ait olan yatın değeri 800 milyon dolar.

Solaris: Roman Abramoviç’in megayat koleksiyonundaki bu parça ise 600 milyon dolar değerinde.

Nord: Aleksey Mordaşov’un 500 milyon dolarlık yatı şu anda Seyşeller’de.

Titan: Aleksander Abramov da 100 milyon dolarlık megayatını Maldivler’e getirdi.

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#Rus#Oligark#Yat

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