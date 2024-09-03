Rus yetkili açıkladı: 'Kursk'taki saldırılar sürüyor'

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Likhachev, temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin bir süre önce Kursk NGS'yi ziyaret ettiğini anımsatan Likhachev, "Kendisinin siyasi cesaretini gösterme ve bir kazaya veya trajediye izin vermeme kararlılığı göstereceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Aleksey Likhachev, Kursk bölgesinde saldırılar nedeniyle sirenlerin çalmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Son günlerde santrale saldırı yapılmadı ancak yaklaşan çok sayıda füze vuruldu. Santral dışında çok sayıda İHA etkisiz hale getirildi. Risk hala çok yüksek." diye konuştu.

Santralin normal bir şekilde çalıştığını anlatan Likhachev, iki ünitenin hizmet dışı bırakıldığını, dördüncü ünitede planlanmış bakım yapıldığını, üçüncü ünitenin ise tam kapasite çalıştığını söyledi.

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Rus toprağı Kursk bölgesinde, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonrasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Grossi, 27 Ağustos'ta bölgeye yaptığı ziyarette, "Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı." demişti.