Rus ve Alman uçakları bir kez daha karşı karşıya geldi: 'Ciddi çatışma riski var' uyarısı

Almanya Hava Kuvvetleri'ne ait 2 Eurofighter jeti, pazar günü Baltık Denizi semalarında bir Rus Il-20M keşif uçağını engellemek için havalandı. Alman yetkililer, Rus uçağının transponderlarını (uydu vericileri) kapattığını ve temas kurma çağrılarına yanıt vermediğini duyurdu.

Uluslararası hava sahasında tespit edilen uçağın, Rostock-Laage hava üssünden kalkan Alman jetleri tarafından engellendiği bildirildi. Uçağın, Kremlin'in son dönemde Doğu Avrupa'da artan askeri havacılık faaliyetlerinin parçası olduğu değerlendiriliyor. Son dönemde bölgedeki gerilim, benzeri hava sahası ihlalleriyle önemli ölçüde tırmandı.

Cuma günü 3 Rus MiG-31 savaş uçağının Finlandiya Körfezi'nde Estonya hava sahasını ihlal ettiği rapor edilmişti. Moskova yönetimi ise bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

The Guardian'ın haberine göre, Estonya, yaşanan hava sahası ihlalinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıracağını açıkladı.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, ihlalin Rusya'nın hem bölgesel hem de küresel çaptaki daha geniş bir tırmanma modelinin parçası olduğunu ifade ederek, "Bu davranış uluslararası bir tepki gerektiriyor" diye konuştu.

Rus keşif uçağı Il-20M

POLONYA VE ROMANYA DA ETKİLENDİ

İhlalin aynı zamanda Polonya ve Romanya hava sahasını da etkilediği kaydedildi. Savaşın başından bu yana Ukrayna'ya destek veren Tallinn yönetimi, NATO'dan üyelerine güvenlikleri tehdit altındaysa müttefikleriyle görüşme hakkı tanıyan dördüncü maddesi kapsamında istişare talebinde bulundu. Estonya'nın çağrısı, dünya liderlerinin New York'ta BM Genel Kurulu için toplanmasıyla aynı döneme denk geldi.

'CİDDİ ÇATIŞMA RİSKİ VAR'

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, sosyal medya paylaşımında, Rusya'nın önümüzdeki haftalarda NATO'yu kışkırtmaya devam etmesi halinde "ciddi bir çatışma" riski bulunduğunu belirtti. Rinkevics, Avrupa hükümetlerinin daha geniş çaplı bir savaş istemediğini ancak ihlallere yanıt vermek zorunda olduklarını vurguladı.

Çek Cumhuriyeti Devlet Başkanı Petr Pavel ise NATO'yu Rus saldırganlığına kararlı bir şekilde yanıt vermeye ve birlik olmaya çağırarak, "Ne yazık ki bu, çatışmanın eşiğinde denge kurmak anlamına geliyor, ancak kötülüğe boyun eğmek kesinlikle imkansız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'a bir AB ülkesini Rusya'ya karşı koruyup korumayacağı sorulmuştu. Trump, "Evet, savunurum" yanıtını vermişti. Başkan Trump, daha önce Rusya'nın ihlallerini "beğenmediğini" ancak bu konuda bilgilendirilmediğini açıklamıştı.

AMAÇ DİKKAT DAĞITMAK

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Rusya'nın bu eylemleriyle Batı'nın dikkatini Ukrayna'dan uzaklaştırmayı hedeflediğini öne sürdü. Pevkur, "Rusya'nın istediği tam da bu: Dikkatimizi Ukrayna'ya yardım etmekten uzaklaştırıp kendi arka bahçemize odaklanmak. Asıl hedef bu" dedi.

Geçtiğimiz hafta Polonya Dışişleri Bakanı Radek Sikorski Moskova'nın, NATO'nun tepkilerini tam kapsamlı bir çatışmaya yol açmadan "adım adım" test ettiğini öne sürmüştü. Sikorski'nin bu açıklamaları, 19 Rus İHA'sının Polonya topraklarına indiği bilgisinin ardından gelmişti.

Polonya, hava sahasını ihlal eden bazı Rus İHA'larını ele geçirmişti.

CEPHEDEKİ SON DURUM

Rusya Savunma Bakanlığı, pazar günü geç saatlerde Ukrayna'nın Kırım'daki bir tatil bölgesine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, savaşa ilişkin bilgi verdiği haftalık basın toplantısında, İngiltere'yi savaş yanlısı bir "kampın" liderlerinden biri olmakla suçladı. Peskov'a göre, Batı'nın Rusya'ya baskı yapma girişimleri işe yaramayacak ve Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarına yardımcı olmayacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, cuma günü BM ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Putin ile görüşmeye hazır olduğunu söylemişti. Rusya tarafı ise bunun ancak savaşın "kök nedenleri" ele alındığında, yani Ukrayna teslim olduktan sonra gerçekleşebileceğini belirtmişti.