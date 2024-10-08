Rus bakan yardımcısından çarpıcı NATO iddiası: Avrupa'da topyekûn savaş kapıda mı?

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Dışişleri Bakanlığı Yardımcısı Alexander Gruşko, ülkesinde yayın yapan gazeteye yaptığı açıklamalarda "NATO'nun Rusya'ya karşı askeri harekat üzerinde çalıştığını" iddia etti.

NATO'nun Rusya'ya askeri bir müdahale gerçekleştirme planlarının hız kazandığını söyleyen Gruşko, Rus askeri savaş analistlerinin her türlü gelişmeyi hesaba kattığını belirtti.

Ria Novosti'ye konuşan Gruşko, "Artık NATO üyesi ülkeler, Rusya ile olası bir askeri harekata hazırlandıklarını saklamayı bıraktılar. Savunma planlarını onayladılar. İttifakın tüm askeri birlikleri için özel görevler düzenlediler" ifadesinde bulundu.

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Rusya'ya karşı askeri harekat için olası seçenekler üzerinde sürekli çalışıyoruz” diyen Gruşko, NATO'nun Amerika kıtasından Avrupa kıtasına askeri birlikler gönderebilmek için Atlantik Okyanusu'ndaki rotaları test ettiğini vurguladı.

Gruşko, NATO'nun Avrupa'nın doğusunda silah depoları yerleştirdiğini ve askeri birlikler konuşlandırdığını söyledi.

Gruşko, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana NATO'nun gerçekleştirdiği en büyük tatbikat Steadfast Defender'ın yapıldığını ve NATO'nun tatbikat senaryolarında ilk kez düşman olarak hayali bir devlet yerine Rusya'nın yer aldığının altını çizdi.

Gruşko, “Askeri bütçeler arttırılıyor. Ekonomi askeri nitelik kazanıyor. Savaş yanlısı söylemlerine ek olarak NATO, Rusya'ya karşı tansiyonun derecesini sürekli arttırıyor” dedi.

"ÇATIŞMA YOLUNU SEÇEN RUSYA DEĞİL, NATO'DUR"

Bakan Yardımcısı Gruşko, savunma planlamalarının her türlü seçeneği dikkat alması gerektiğini belirtirken Moskova yönetiminin kaba kuvvet diliyle konuşmak isteyen NATO'ya bunun faydasız olacağını göstermesi gerektiğini savundu.

Gruşko, “Bir kez daha vurgulamak isterim ki, çatışma yolunu seçen Rusya değil, NATO'dur. Bizimle diyaloğa girmeyi ve hem bölgesel hem küresel güvenliğe yönelik gerçek tehditlere ve meydan okumalara birlikte yanıt vermenin yollarını aramayı reddeden NATO'dur" dedi.

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NATO'nun Avrupa'nın güvenliğinin tehdit altında olmasına sebep olduğunu söyleyen Gruşko, "Güvenliği sağlayan unsurların zarar görüp yok olmasına sebep olan NATO'dur" ifadelerini kullandı.

Gruşko, Rusya'nın, daha önce çok sayıda NATO'nun çatışmayı hedeflediği ve ittifakın genişleme politikalarının Avrupa'yı daha güvenli hale getirmeyeceği konusunda uyardığını söyledi.

Rusya'nın hiçbir NATO ülkesi için tehdit oluşturmadığını vurgulayan Gruşko, ancak ülkesinin çıkarlarını tehdit eden eylemleri de görmezden gelmeyeceklerinin altını çizdi.

Gruşko, sözlerini, eşit şartlarda olmak kaydıyla diyaloğa açık olduklarını ve Batı'nın Avrupa'da ileri karakollar kurarak asker yığma politikasından vazgeçmesi gerektiğini belirtti.