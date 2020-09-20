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DHA
Haber Giriş: 20.09.2020 - 13:13 | Son Güncelleme:

Rus uçakları, Suriye'nin İdlib kentinin güneyini bombalıyor

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Rus uçakları, Suriye'nin İdlib kentinin güneyini bombalıyor
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SURİYE’nin İdlib kenti güneyi, Rus savaş uçakları tarafından bombalanıyor.

Türkiye sınırına kara yolu ile 45 kilometre mesafede bulunan İdlib kenti, bugün saat 11.00 itibarıyla Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü'nden havalanan Rusya'ya ait savaş uçaklarıyla vurulmaya başlandı. Hava saldırısı nedeniyle meydana gelen patlamalar, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden de duyuluyor. Yerleşim alanları ve çevresine yapılan saldırılarda uçakların yaklaşık 20 sorti yaptığı bildirildi.

 

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