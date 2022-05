Rus televizyonundan dünyayı ayağa kaldıran yayın... Koca bir ülkeyi haritadan silebiliyor!

Batı ile Rusya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle tarihinin en gergin dönemini yaşıyor.

Rusya'dan gelen görüntüler ise bu gerginliğin daha da artacağına işaret ediyor. Zira Rus medyasının nükleer yayınları başta İngiltere olmak üzere tepki çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa başkentlerini hedef alan nükleer haritayı yayınlayan Rus basını şimdi de bir ülkeyi haritadan silebilecek silahlara ait simülasyonu ekranlarına taşıdı.

'Putin'in sözcüsü' olarak anılan Rus gazeteci Dmitry Kiselyov, İngiltere'yi Poseidon nükleer bombasıyla tehdit etti.

Tek bir bombanın İngiltere'yi okyanusun derinliklerine gönderebileceğini belirten Kiselyov, füzenin 100 megatona kadar savaş başlığı kapasitesine sahip olduğunun altını çizdi.

CANLI YAYINDA İNGİLTERE'Yİ HARİTANDAN SİLDİLER

İngiltere'nin dünya haritasından silindiğini gösteren bir arka plan grafiğine karşı konuşan Kiselyov, söz konusu saldırının dev bir radyasyon dalgasına neden olacağını belirtti ve şu ifadeleri kullandı;

'Bu dalga yüksek dozda radyasyon taşıyıcısıdır. Britanya'yı sarsarak, onlardan geriye hiçbir şey kalmamasına neden olur, orayı radyoaktif çöle çevirecek. Bu olasılığı nasıl buldunuz?'

It's Sunday night in Russia which means that state TV's Dmitry Kiselyov is talking about Russia using its nukes



This time, with the help of a terrifying cartoon, he claims that "one Sarmat missile is enough to sink the British Isles" (with subs) pic.twitter.com/NqbQfkm6rX