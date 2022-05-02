Rus televizyonundan dünyayı ayağa kaldıran yayın... Koca bir ülkeyi haritadan silebiliyor!

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Batı ile Rusya, Ukrayna'daki savaş nedeniyle tarihinin en gergin dönemini yaşıyor.

Rusya'dan gelen görüntüler ise bu gerginliğin daha da artacağına işaret ediyor. Zira Rus medyasının nükleer yayınları başta İngiltere olmak üzere tepki çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa başkentlerini hedef alan nükleer haritayı yayınlayan Rus basını şimdi de bir ülkeyi haritadan silebilecek silahlara ait simülasyonu ekranlarına taşıdı.

'Putin'in sözcüsü' olarak anılan Rus gazeteci Dmitry Kiselyov, İngiltere'yi Poseidon nükleer bombasıyla tehdit etti.

Rus yetkililer Poseidon'un ABD tarafından Hiroşima'ya atılan bombanın birkaç bin katı kuvvette olduğunu belirtiyor.

Tek bir bombanın İngiltere'yi okyanusun derinliklerine gönderebileceğini belirten Kiselyov, füzenin 100 megatona kadar savaş başlığı kapasitesine sahip olduğunun altını çizdi.

CANLI YAYINDA İNGİLTERE'Yİ HARİTANDAN SİLDİLER

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İngiltere'nin dünya haritasından silindiğini gösteren bir arka plan grafiğine karşı konuşan Kiselyov, söz konusu saldırının dev bir radyasyon dalgasına neden olacağını belirtti ve şu ifadeleri kullandı;

'Bu dalga yüksek dozda radyasyon taşıyıcısıdır. Britanya'yı sarsarak, onlardan geriye hiçbir şey kalmamasına neden olur, orayı radyoaktif çöle çevirecek. Bu olasılığı nasıl buldunuz?'

It's Sunday night in Russia which means that state TV's Dmitry Kiselyov is talking about Russia using its nukes



This time, with the help of a terrifying cartoon, he claims that "one Sarmat missile is enough to sink the British Isles" (with subs) pic.twitter.com/NqbQfkm6rX — Francis Scarr (@francis_scarr) May 1, 2022

'TEK TUŞLA TEKSAS'I YOK EDEBİLİR'

Satan 2 füzesinin kabiliyetlerini öven Rus gazeteci tek bir düğmeye basarak İngiltere ya da Teksas büyüklüğünde bir adanın yok edilebileceğini belirtti.

TÜM BAŞKENTLER MENZİLİ İÇİNDE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözü gibi koruduğu 'Satan 2' füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan fırlatıldığında İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabilecek menzile sahip.

Başka bir deyişle Rusya, caydırıcı güç çerçevesinde söz konusu füzeyle Avrupa'nın tüm başkentlerini vurma kapasitesine ulaşıyor. ABD basınına göre, füzenin menzili içerisinde ABD'de de yer alıyor.

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Putin geçtiğimiz dönemde Sarmat kıtalararası balistik sisteminin tamamlanmaya yaklaştığını doğrulamış, TASS haber ajansına "Sarmat üzerindeki çalışmalar aktif olarak ilerliyor ve şu anda son aşamada" demişti.

Rusya, geçtiğimiz günlerde konvansiyonel veya nükleer bir savaş başlığı taşıyabilen Zirkon hipersonik füzesinden yeni görüntüler paylaşmıştı.

Rusya'nın bu füzeyi kullandığı ABD'li çevrelerce de teyit edilirken İngiliz basını bu gelişmeyi 'Rusya, Londra'yı 5 dakika içinde vurabilecek hipersonik nükleer füzenin görüntülerini yayınladı' başlığı ile okurlarına sunmuştu.

PUTİN 'DURDURULAMAZ' DİYE TANITMIŞTI

Söz konusu füze, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından övülen yeni nesil Rus silah teknolojisinin bir parçası.

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Putin, 2018'de yaptığı konuşmasında hipersonik füzelerin bin kilometre menzilde denizde ve karadaki hedefleri vurabildiğini açıklamıştı.

Füzeyi 'Durdurulamaz' ve 'yenilmez' olarak tanımlayan Putin yeni silahları ile dünyanın neredeyse her noktasını vurabilecekleri ve ABD yapımı bir füze kalkanından kurtulabilecekleri konusunda ısrarlı.