Rus televizyonunda akıl almaz anlar… Açık açık tehdit etti! ’30-40 nükleer silahla tüm ülkeyi yok etmemiz 10 dakika sürer’

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AP SEÇİMLERİNDEN ÖNCE TANSİYON GİDEREK ARTIYOR

Polonya'da pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde yetkililer Moskova'nın oylamaya müdahale etme girişimlerine karşı teyakkuz halinde.

Cuma günü Polonya resmi haber ajansı PAP’ta askeri seferberlikle ilgili yanlış bir haberin yayınlanmasıyla bu korkular daha da arttı.

Polonya hükümeti defalarca Moskova'yı, komşusu Ukrayna'ya askeri yardım sağlamadaki rolü nedeniyle kendilerini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlamış, Rusya ise bu iddiaları reddetmişti.

Polonya, Rusya - Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında yer alması nedeniyle Rusya tarafından sürekli diken üstünde tutuluyor... Ülke sık sık askeri tatbikatlar düzenliyor

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Rusya’da devlet destekli televizyondaki programın konukları, bu hafta sonu yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde Polonya'nın “10 dakika” içinde “30 ila 40” nükleer silahla yok edilmesini açıkça tartıştı.

Kremlin ile derin bağları nedeniyle 2022 yılında ABD tarafından yaptırım uygulanan devlet destekli Russia 1 kanalında yayınlanan bir tartışma programı bölgede devam eden savaşla ilgili korkuları artırdı. Emekli deniz subayı ve askeri uzman Konstantin Sivkov'un söyledikleri duyanın kanını dondurdu

“10 DAKİKADA POLONYA DEVLETİNİ DE POLONYA HALKINI DA YOK EDERİZ!”

Rus askeri uzman Konstantin Sivkov, programda duyanların kanını donduran sözler sarf etti ve “10 ila 15 dakika içinde hem Polonya devletinin hem de Polonya halkının yok olacağını” söyledi.

Emekli bir Rus deniz subay olan Sivkov “Polonya'ya bakalım. Bu, küçük bir nükleer savaş tiyatrosuna dönüşebilecek en gerçekçi aday” sözleriyle Ukrayna’ya destek veren Polonya’yı hedef aldı.

“Orada 20 büyük şehir var mı? Hiç sanmıyorum. Her şehre iki nükleer füze tahsis edersek, bu sadece 30-40 füze eder” diyerek açık tehditler savuran Konstantin Sivkov “10 ila 15 dakika içinde hem Polonya devleti hem de Polonya halkı yok olacak. Polonya dili de yok olacak” dedi.

Rusya sahip olduğu nükleer gücü Ukrayna savaşında hep bir tehdit ve pazarlık malzemesi haline getirmeye çalışıyor

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Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde AB’ye de gözdağı vermek isteyen askeri uzman “Avrupalılar bunu anlamalıdır. Avrupalıları ne yaptıklarını düşünmeye çağırıyorum” dedi.

TÜM ÜLKE RUSYA’NIN SİBER SALDIRILARININ HEDEFİNDE

1999'dan beri NATO üyesi olan Polonya, devlet haber ajansı PAP'ın Rusya'nın siber saldırısına uğramasının ardından siber güvenlik önlemleri için yaklaşık 600 milyon sterlin harcayacak.

Dijitalleşme Bakanı Krzysztof Gawkowski bir basın toplantısında 'Siber Kalkan' için 3 milyar zlotinin üzerinde bir bütçe ayırmak istiyoruz' dedi.

Pazar ve pazartesi günleri Polonya'nın kritik altyapıya yönelik çok sayıda siber saldırıyı engellediğini söyleyen bakan “Bugün Polonya, Rusya'ya karşı siber mücadelenin ön cephesinde yer alıyor. Polonya en çok saldırıya uğrayan ülke” dedi.

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Rusya'nın Varşova'daki büyükelçiliği Cuma günü yaptığı açıklamada PAP'a yapılan saldırı hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Rusya'nın Polonya'yı istikrarsızlaştırmaya çalıştığı yönündeki suçlamaları da reddetti.

SABOTAJ, KUNDAKLAMA, GİZLİ SERVİSLER…

Polonya ayrıca Rusya'yı topraklarındaki sabotaj ve kundaklama olaylarıyla ilişkilendiriyor ve Rus gizli servislerinin, Rusya'nın Şubat 2022'deki geniş çaplı işgalinin ardından Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatları hakkında aktif olarak bilgi toplamaya çalıştığını söylüyor.

Savaşın üçüncü yılında Ukrayna ilk kez ABD yapımı silahları Rusya'da kullanırken Rusya'ya komşu AB ve NATO müttefiki ülkeler savaşın kendi topraklarına sıçrama ihtimaline karşı teyakkuzda

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Yetkililer Rusya'nın etkisini araştırmak üzere bir komisyonun yeniden kurulduğunu açıkladı: “Rusya Federasyonu'nun tek bir amacı var… Durumu istikrarsızlaştırmak ve AB'nin dağılmasını destekleyen güçlerin bundan faydalanmasını sağlamak”.