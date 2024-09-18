Rus tatbikatları korkuttu: ABD Alaska'ya asker sevk ediyor

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Rusya'nın, 10-16 Eylül'de Pasifik ve Arktik okyanusları başta olmak üzere birçok deniz bölgesini kapsayan "Okyanus-24" askeri tatbikatları endişe sebebi oldu.

ABD ordusu, Rusya'nın hamleleri karşısında, mobil roketatar donanımlı yaklaşık 130 askerini, Alaska Yarımadası'nın güneybatıya doğru uzantısını oluşturan Aleut Adaları bölgesine gönderdi.

ABD ve Kanada'nın Kuzey Amerika için havacılık ve uzay alanında koruma sağlayan birleşik kuruluşu Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD), 11 Eylül, 13 Eylül, 14 Eylül ve 15 Eylül'de Alaska açıklarında Rus askeri uçaklarını tespit ve takip ettiğini bildirdi.

Savunma Bakanlığının (Pentagon) açıklamasında, 8 Rus askeri uçağı ile 2 denizaltı dahil 4 donanma gemisinin Alaska'ya yaklaştığı ancak uçaklarının ABD hava sahasını ihlal etmediği kaydedildi.

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SHEMYA ADASI



"Kuvvet Yansıtma" ismi verilen operasyon kapsamında ABD askerleri geçen hafta Alaska'nın Anchorage kentinin yaklaşık 2 bin kilometre güneybatısındaki Shemya Adası'na sevk edildi.

Bölgeye konuşlanan askerlerin, beraberinde yüksek hareket kabiliyetine sahip 2 topçu roket sistemi (HIMARS) getirdiği aktarıldı.

Shemya Adası'nda, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma ABD Hava Kuvvetlerine ait hava üssünün varlığı biliniyor.

"YANIT VERMEYE HAZIRIZ"



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, dünkü basın brifinginde, "Rusların ve Çinlilerin yakınlarda uçtuğunu ilk kez görmüyoruz ve bunu yakından takip ediyoruz ve buna yanıt vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Alaska Senatörü Dan Sullivan, ABD ordusunun, Alaska'nın batı bölgesine bir güdümlü füze destroyeri ve bir Sahil Güvenlik gemisi konuşlandırdığını bildirdi.

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Aleksandr Moiseyev yönetiminde 10-16 Eylül'deki "Okyanus-2024" askeri stratejik tatbikatı, Pasifik ve Arktik okyanusları, Akdeniz, Hazar ve Baltık sularında gerçekleşti.

İki aşamadan oluşan tatbikatta, 90 binden fazla asker görev alırken, 400'ü aşkın savaş gemisi ve denizaltı, 120'den fazla uçak ve helikopter ile yaklaşık 7 bin askeri teçhizatın yer aldığı biliniyor.

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Putin, 10 Eylül'deki açıklamasında, tatbikat ile Rusya deniz ve hava kuvvetlerinin hazırlık seviyesinin denetlenmesinin amaçlandığını bildirmişti.

ÇİN'DEN MESAJ



Çin Savunma Bakanlığı 9 Eylül'deki açıklamasında, Rusya ve Çin donanmalarının katılacağı "Northern United 2024" tatbikatlarının Japon Denizi (Doğu Denizi) ve Ohotsk Denizi'nde düzenleneceği bildirilmişti.

Açıklamada, deniz ve hava tatbikatlarının iki ülke arasındaki "stratejik iş birliğini geliştirmeyi ve güvenlik tehditleriyle ortak mücadele kabiliyetlerini güçlendirmeyi" amaçladığı kaydedilmişti.

Büyük tatbikatlardan biri olan Okyanus, eski Sovyetler Birliği döneminde 1970-1985 yıllarında da düzenlenmişti.