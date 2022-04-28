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Rus tanklarını 'yürüyen tabutlar' haline getiren ölümcül tasarım hatası!

#RUSYA#Ukrayna#Tank
Rus tanklarını yürüyen tabutlar haline getiren ölümcül tasarım hatası

Rusya'nın Ukrayna'da verdiği tank kayıplarının arkasında bir tasarım hatası olduğu ortaya çıktı. Rusya'nın ölümcül hatadan haberdar olduğu ancak yine de askerlerini ölüme gönderdiği iddia edildi.

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24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası hiç beklemediği kadar büyük kayıplar veren Rusya en büyük şoku kaybettiği askeri teçhizatlar konusunda yaşadı.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Rand Corporation ve İngiltere merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'ne göre Rusya'nın işgalin başında 2.700 tankı vardı. Ancak savaşın ilerleyen günlerinde Rus tanklarının imha edilmiş ve terk edilmiş görüntüleri Rusya'nın ciddi bir sorunu olduğunu ortaya koydu.

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UKRAYNA: 970'DEN FAZLA TANK KAYBETTİLER

Ukrayna, Rusya'nın 970'den fazla tankını kaybettiğini, bunların çoğunun imha edildiğini, bazılarının ise terk edilmiş olarak bulunduktan sonra el değiştirdiğini iddia ediyor.

TANKLARI 'YÜRÜYEN TABUTLAR' HALİNE GETİRDİ

Her ne kadar Rusya'nın kayıpları Batı'nın verdiği gelişmiş tanksavar silahlarına bağlansa da asıl gerçek ortaya çıktı.

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Ukrayna savaşı için Sovyet döneminden kalma tanklarını sahaya süren Moskova araçlarını 'yürüyen tabutlar' haline getiren ölümcül tasarım hatasını görmezden geldi ve sonuç tam bir fiyasko oldu.

Rus tanklarını yürüyen tabutlar haline getiren ölümcül tasarım hatası

Ukraynalı asker küle dönmüş Rus tankının enkazının üzerinde duruyor/AFP

NEDİR BU ÖLÜMCÜL HATA?

Taret, tanklarda topun makine bölümünü ve topçuları koruyacak biçimde yapılmış zırhlı kuledir. Burada bir veya daha fazla silah bulunabilir. Günümüz tanklarında bu bölüm dönerek hareket edebilmektedir.

Peki Rus tanklarındaki ölümcül hata ne? Batı tanklarının aksine Rus tankların taretinde bulunan silindir hazneye 40 adet mermi istiflendiği için tanklar olası kazalara karşı savunması hale geliyor.

Tanklardan yapılan herhangi bir ateşleme haznede zincirleme reaksiyona neden olup tüm mühimmatın aynı anda patlamasına neden olabiliyor.

Yeni Amerika Güvenliği Merkezi'nden danışman Sam Bendett CNN'e yaptığı açıklamada Rus tanklarındaki temel sorunun bir tasarım hatası olduğuna dikkat çekerek "Reaksiyona neden olan herhangi bir vuruş mühimmatı ateşleyerek büyük bir patlamaya neden olur ve taret tam anlamıyla havaya uçar" dedi.

Rus tanklarını yürüyen tabutlar haline getiren ölümcül tasarım hatası

Rusya'ya ait T-72 tankı/AFP

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RUSYA HATANIN FARKINDAYDI! KÖRFEZ SAVAŞI'NDA ORTAYA ÇIKTI

Tanklardaki ölümcül hata 1991 ve 2003 Körfez Savaşları'nda Irak'ın kullandığı Rus yapımı T-72 tanklarının benzer şekilde patlamasıyla ortaya çıktı. Rus yapımı T-90 ve T-80 dahil sonraki modellerin de aynı güvenlik açığına sahip olması Batılı ülkelerin dikkatini çekti.

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ÇEÇEN SAVAŞINDA AZ MERMİ YÜKLEYEREK İDARE ETTİLER

Rusya söz konusu tasarım hatasının farkında olmasına rağmen Çeçen Savaşlarında araçlara daha az mermi yükleyerek tank kayıplarının önüne geçti.

Ancak Ukrayna'ya başlattıkları savaşta geçmişten aldıkları dersi unutan Rus birlikleri tanklara olabildiğince fazla mühimmat yüklediler.

Rus tanklarını yürüyen tabutlar haline getiren ölümcül tasarım hatası

Patlama sonrası görüntülenen Rus tankı/AFP

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ASKERLERİN KURTULMA ŞANSI YOK

Savunma sanayii analisti ve eski İngiliz Ordusu subayı Nicholas Drummond Rus tanklarında meydana gelebilecek patlamalarda mürettebat üyelerinin neredeyse hiç şansı olmadığını belirterek, "İlk saniyede çıkamazlarsa küle dönerler" dedi.

Bu açıklama da Putin'in askerlerini bile bile ölüme gönderdiği yorumlarına neden oldu.

RUSYA'NIN YILLARINI ALACAK

Ukrayna ordusunun bu sabah yaptığı tahmine göre Rusya 970 tank, 187 uçak, 155 helikopter, 431 topçu birliği ve sekiz gemi kaybetti. Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi Rusya'nın envanterlerini yeniden inşa etmesinin yıllar alacağını iddia ediyor.

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#RUSYA#Ukrayna#Tank

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