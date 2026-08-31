Rus tankerine Akdeniz'de baskın: AB güçleri gemiye çıktı

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Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB güçlerinin Akdeniz'de Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğundan şüphelenilen bir petrol tankerine el koyduğunu açıkladı. Kallas, MV SUN adlı tankerin bayrak doğrulama amacıyla denetlendiğini ve uluslararası denizcilik hukukunu ihlal ettiği şüphesiyle operasyon düzenlendiğini bildirdi.

MV SUN'A BAYRAK DOĞRULAMA OPERASYONU

Kallas, MV SUN'ın pazar günü AB'nin Akdeniz'deki deniz misyonu IRINI Operasyonu güçleri tarafından basıldığını söyledi. Tankerin sahte bayrak altında seyretmesinin uluslararası denizcilik hukukuna aykırı olduğundan şüphelenildiğini belirten Kallas, operasyonun bu kapsamda gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kallas, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın "gölge filosuna" yönelik operasyonların süreceği mesajını verdi.

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Kallas, "Gizli filo gemilerinden yapılan yasadışı petrol satışları, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı için hayati bir can damarıdır ve biz bunları kesmeye devam edeceğiz" dedi.

"ALTINCI ŞÜPHELİ GEMİ"

Kallas, MV SUN'ın son aylarda AB operasyonları kapsamında denetlenen altıncı şüpheli "gölge filo" gemisi olduğunu açıkladı.

AB, Rusya'nın yaptırımları aşmak ve petrol ihracatını sürdürmek amacıyla kullandığı öne sürülen gemilerden oluşan "gölge filo"ya yönelik baskısını artırıyor.

RUSYA'NIN GÖLGE FİLOSUNA YENİ ÖNLEMLER GÜNDEMDE

Kallas'ın açıklamasına göre, AB savunma bakanları salı günü İrlanda'da gerçekleştirecekleri toplantıda Rusya'nın "gölge filosuna" yönelik yeni önlemleri ele alacak.

Toplantıda, Rusya'nın petrol gelirlerini ve Ukrayna'daki savaşın finansmanını hedef alan yaptırımların uygulanması ve denetimlerin artırılması konularının gündeme gelmesi bekleniyor.