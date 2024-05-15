Rus savunma bakanlığında ‘temizlik’ sürüyor

Haberin Devamı

Bakanlığın Personel Dairesi Başkanı General Yuriy Kuznetsov yüksek miktarda rüşvet aldığı suçlamasıyla tutuklandı. Üst üste yaşanan gelişmeler Putin’in ülkede şu anda en yüksek harcamaların yapıldığı savunma bakanlığında temizlik başlattığı yönünde yorumlara neden oldu.

EVİNE BASKIN YAPILDI

Rusya Soruşturma Komitesi’nin açıklamasına göre generalin evinde yapılan baskın ve aramada 100 milyon Ruble (yaklaşık 3 milyon 500 bin TL) nakit parayla altın külçeler ele geçirildi. Generale yöneltilen suçlamada 2021-2023 yılları arasında belirli kişilerin lehinde kararlar çıkması için yüksek miktarlarda rüşvet aldığı iddia edildi. İşlenen suç 15 yıl hapis cezası öngördüğü için Kuznetsov’un dava görülene kadar gözaltında tutulması kararlaştırıldı. Yaklaşık bir ay önce Şoygu’nun orduda levazım ve tedarikten sorumlu yardımcısı Timur İvanov da görevde bulunduğu süre zarfında 1 milyar 185 milyon Ruble (yaklaşık 420 milyon TL) rüşvet almakla suçlanmıştı.