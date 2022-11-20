Rus savaş uçaklarından NATO gemilerine taciz

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NATO, Kuzey Atlantik Konseyi’nin (NAC) Polonya’ya düşen füzeye ilişkin toplantısından bir gün sonra gerçekleşen olayı emniyetsiz ve profesyonelce olmayan bir yaklaşma olarak niteledi. Rus pilotlar müttefik kuvvetlerin iletişime geçme girişimlerini karşılıksız bırakırken, NATO verilerine göre Rus savaş uçakları 91 metre irtifada ve SNMG1 unsurlarına 73 metre mesafede uçuş gerçekleştirdi. NATO, hava savunma eğitimi için aktif hale getirilen ve tehlikeli olduğu bilinen bir bölgede yapılan uçuşların yanlış hesaplama, hata ve kaza riskini artırdığını belirtti. Kuvvetlerinin kurallara uygun ve sorumlu bir şekilde hareket ettiğini vurgulayan NATO, “bölgedeki yasal faaliyetlerine karşı uçaklarının, gemilerinin veya mürettebatının güvenliğini tehlikeye atan her türlü müdahaleye uygun şekilde karşılık vereceğini” duyurdu.