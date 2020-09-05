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DHA
Haber Giriş: 05.09.2020 - 15:15 | Son Güncelleme:

Rus savaş uçakları ABD bombardıman uçaklarını engelledi

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Rus savaş uçakları ABD bombardıman uçaklarını engelledi
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Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi 8 Rus savaş uçağının, 3 ABD bombardıman uçağının Karadeniz üzerinde ülke sınırlarına girişini engellediğini duyurdu.

Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamada, Su-27 ve Su-30 tipi 8 Rus savaş uçağının, Rusya sınırına doğru yaklaşan ABD’ye ait 3 B-52H tipi bombardıman uçağını engellediği belirtildi.

Engellemenin ardından ABD uçaklarının rota değiştirerek Rus sınırından uzaklaştığı aktarıldı.

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