Rus savaş uçağı Sibirya'da düştü

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Rusya'nın Sibirya bölgesinde bir savaş uçağının düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Hava Kuvvetleri sözcüsü Vladimir Drik, yaptığı açıklamada, MİG-29 tipi uçağın bu sabah Sibirya'nın güneyindeki Çita bölgesinde eğitim uçuşu sırasında düştüğünü ve pilotun kurtulamadığını belirtti.



TÜM MİG-29'LARIN UÇUŞLARI ASKIYA ALINDI



Drik, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar tüm MİG-29 tipi uçakların uçuşlarının askıya alındığını söyledi.



Rusya'da ekim ayında da aynı üsten kalkan bir MİG-29 tipi savaş uçağı düşmüş, pilot kurtulmayı başarabilmişti.