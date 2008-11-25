Rus savaş gemileri tatbikat için Venezuela'da

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Bölgedeki AFP muhabiri, savaş gemilerinin limana girişlerinde top atışıyla karşılandığını belirtti.



Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, savaş gemilerinden oluşan Rus filosunun, ülkesiyle ortaklaşa düzenlenecek deniz tatbikatına katılmak amacıyla bugün Venezuela'ya geleceklerini açıklamıştı.

Rusya ile yapacakları ortak deniz tatbikatının Washington yönetimini sinirlendirme amacını taşımadığını belirten Chavez, "Bunda hiçbir kışkırtma yok. Bu sadece ilişkilerin bina edilmesi ve en önemlisi çok kutuplu dünyanın doğuşu" ifadesini kullanmıştı.

