Rus savaş gemileri Karadeniz'de tatbikata başladı

Rusya'nın Karadeniz donanmasından yapılan açıklamaya göre, kış dönemindeki eğitim ve denetim organizasyonları çerçevesinde, savaş gemileri Karadeniz'de tatbikat yapıyor.

Tatbikata uçak ve helikopterler de katılıyor.

RUSYA'DA ASKERİ GÜÇLERİN SAVAŞA HAZIRLIK DURUMUNA İLİŞKİN DENETİMLER

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 6 Nisan'da, Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başladıklarını belirterek, ülkenin çeşitli bölgelerinde poligonlarda taktik tatbikatların yapılacağını duyurmuştu.

Söz konusu eğitim planı kapsamında, nisanda 4 bin 48 askeri tatbikatın gerçekleştirileceği aktarılmıştı.

Rusya'nın Hazar Denizi'ndeki filoya ait 15 savaş gemisini, Rus askeri güçlerinin denetimleri çerçevesinde, Karadeniz'e gönderdiği açıklanmıştı.

ABD'ye ait 2 savaş gemisinin, Karadeniz'e çıkış için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulunduğu ve gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağı bildirilmişti.

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