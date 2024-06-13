Rus savaş gemileri burnunun dibine kadar geldi... ABD diken üstünde! 'Korkulu rüya' ilk kez bu kadar yakın

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ABD basını gemilerin Florida kıyılarının 200 mil açığında bulunduğunun altını çizerken yaşananlar Küba Füze Krizi'ni hatırlattı.

ABD'nin füze konuşlandırmasına karşılık olarak 1962'de Sovyetler Birliği, Küba'ya balistik füze göndererek karşılık vermiş ve bu olay dünyayı nükleer savaşın eşiğine getirmişti.





ABD VE NATO'NUN KORKULU RÜYASI!

Üstelik Küba açıklarında ortaya çıkan Rus denizaltısının, ABD ve NATO'yu yıllardır endişelendiren yeni bir denizaltı sınıfından biri olduğu da anlaşıldı.

Yasen sınıfı bu denizaltılar sessiz, takip edilmesi zor ve kara ve deniz hedeflerine karşı saldırılar için ağır silahlarla donatılmış durumda.

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İşte Rusya'nın bu en endişe verici yeni denizaltılarından biri, bölgede planlanan askeri tatbikatlar öncesinde Küba kıyılarına yanaştı.

Yasen sınıfı Kazan denizaltısı ABD ve NATO tarafından Rusya'nın elindeki en endişe verici silahlardan biri olarak değerlendiriliyor

Nükleer güce sahip bir seyir füzesi denizaltısı olan Kazan, gizlilik ve saldırı yetenekleri nedeniyle ABD ve NATO ordularını yıllardır endişelendiren yeni bir sınıfa ait ve hakkında çok az detay biliniyor.

RUSYA BATI'YA MEYDAN OKUYOR

Kazan'ın yanı sıra üç Rus gemisi de, Karayipler'de eş zamanlı olarak yapılacak büyük bir hava ve deniz tatbikatında 5 gün boyunca Küba karasularında kalacak.

Tatbikatta Rusya’nın Batı için bir başka meydan okuma olarak adlandırılan Zircon hipersonik füzeleriyle donanmış Amiral Gorshkov fırkateyni de yer alıyor.

ABD'li yetkililer gemileri izlediklerini ve bölgede yakın bir tehlike beklemediklerini söyleseler de Amerika ve NATO, uzun zamandır Kazan ve benzeri denizaltıların yetenekleri konusunda endişelerini dile getiriyorlardı.

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Kazan gibi Rusya'nın Yasen sınıfı denizaltıları, çok çeşitli bir denizaltı filosuna sahip olan Rusya'nın donanması içinde en zorlu “tehditler” olarak adlandırılıyor.

SOOĞUK SAVAŞ'TAN SONRA DEVREYE GİRDİLER

Ruslar bu sınıf üzerinde çalışmaya Soğuk Savaş sırasında başladı ve sınıfın ilk denizaltısı olan Severodvinsk 2013 yılının sonlarında hizmete girdi. Severodvinsk'in ortaya çıktığı sıralarda, Donanma Deniz Sistemleri Komutanlığı'nın denizaltılardan sorumlu program icra subayı bir deniz sempozyumunda ABD'nin ileride "zorlu potansiyel rakiplerle karşı karşıya kalacağını" söyledi ve "sadece Severodvinsk'e bakmak yeterli" diye ekledi.

Küba tarafından 21 topluk selamla karşılanarak dün Havana Körfezi'ne ulaşan 4 savaş gemilik filo ABD’nin Florida kıyılarına görülmemiş mesafede bir yakınlıkta. Bu da bir yandan endişe yaratırken bir yandan da Rusya’nın ABD ve NATO’ya mesajı olarak yorumlandı. ABD'li yetkililer durumu "Bu aynı zamanda ABD'nin hasımları Küba ve Venezüella da dahil olmak üzere Rusya'nın bölgedeki dostlarına Moskova'nın onların tarafında olduğunu hatırlatıyor" diye yorumladı

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KÜBALILAR DONANMAYI RUS BAYRAKLARIYLA KARŞILADI

Gemilerin gelişini izlemek için sahile gelen Kübalıların bir kısmı karşılama için üzerlerine Rus bayrakları sardı.

Rus hükümetinin haber ajansı Tass'a göre denizaltı tipik olarak Zirkon hipersonik füzelerle donatılmış olsa da, Kazan'ın şu anda bu tür silahlarla donanmış olup olmadığı belli değil.

ABD'li ve Kübalı yetkililer de denizaltının nükleer enerjiye sahip olmasına rağmen nükleer silah taşımadığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kübalı mevkidaşı Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla dün Moskova'da böyle el sıkışmıştı

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan gazetecilere verdiği demeçte, ABD'nin Rusya'nın Atlantik'teki askeri tatbikatlarını yakından izlediğini ve Rusya'nın Küba'ya herhangi bir füze transfer ettiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını ekledi.

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HARKOV'DAKİ ABD SİLAHLARINA CEVAP

Uzmanlar, ABD'nin Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkov'i savunmak için Amerikan yapımı silahlar kullanılmasına izin vermesinin ardından tatbikatın Kremlin'in bir güç gösterisi olduğuna inanıyor.

Washington merkezli Wilson Center düşünce kuruluşunun Latin Amerika Programı direktörü Benjamin Gedan, "Savaş gemileri, Washington'a, bir düşmanın yakın çevrenize müdahale etmesinin hoş olmayan bir durum olduğunu hatırlatıyor" dedi.

Rus gemileri ve denizaltıları, Rus askeri tatbikatları kapsamında 2008'den bu yana Havana'ya geliyor. ABD'li yetkililer, bu son çıkarmanın yaz boyunca bölgede kalmasını beklediklerini ve Venezuela'da da olası bir durağın planlandığını söyledi.