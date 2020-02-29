Rus savaş gemileri Boğazlar’dan geçti

RUSYA’nın Karadeniz donanmasına bağlı ‘Kalibr’ seyir füzesi yüklü iki savaş gemisi dün İstanbul ve Çanakkele boğazlarından Akdeniz’e doğru geçiş yaptı. Rusya Karadeniz Donanması Sözcüsü Kaptan Aleksey Rulyov tarafından yapılan basın açıklamasında söz konusu gemilerin ‘Amiral Makarov’ ve ‘Amiral Grigoroviç’ fırkateynlerin olduğunu belirtti. Boğazlardan geçişin önceden yapılan planlamaya göre gerçekleştiğini vurgulayan donanma sözcüsü, “İki savaş gemisi Akdeniz görev bölgesinde bulunan filomuza katılacaktır. Gemilerin güvertesinde uzun menzilli ‘Kalibr-NK’ seyir füzeleri bulunuyor” ifadesini kullandı.

DEAŞ’I VURMUŞTU

Rusya’nın Suriye’nin Tartus kentinde deniz üssü bulunuyor. Rusya, daha önce Akdeniz’deki savaş gemileri ve denizaltılarından attığı uzun menzilli Kalibr seyir füzeleriyle Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ın hedeflerini vurduğu açıklamıştı. 1936 Montrö Anlaşması’na göre barış döneminde, Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin savaş gemileri en az sekiz gün önceden Türkiye’ye bildirim yaparak İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçebiliyor.