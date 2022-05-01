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Rus şahinlerden yine nükleer tehdit: 200 saniyede Avrupa kalmaz

#Rusya#Nükleer#Bomba
Rus şahinlerden yine nükleer tehdit: 200 saniyede Avrupa kalmaz

Rus şahinler, devlet televizyonunda infografikle Rus nükleer füzelerinin 200 saniyede Avrupa’yı yerle bir edebileceği tehdidinde bulundu.

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KREMLİN’in propaganda sözcüleri Rus televizyonunda en çok izlenen programlardan birinde infografikle 200 saniyede Avrupa’nın yerle bir edilebileceğine dair nükleer tehditte bulundu.

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‘BRİTANYA BİTER’

Hafta içinde ABD’nin Almanya’daki Ramstein üssünde 40 ülkeyle yaptığı Ukrayna’ya destek toplantısının ardından Kiev’e askeri yardımlarda artış gözlemlenirken Kremlin’e yakın çevrelerden giderek yükselen nükleer tehditler dikkat çekiyor. İngiliz Daily Mail gazetesine göre perşembe akşamı son olarak tehdit ‘Putin TV’sinin Demir Bebeği’ diye anılan Olga Skabeyeva’nın eşi Evgeniy Popov ile sunduğu ‘60 Dakika’ programında gündeme geldi. Milliyetçi Rodina Partisi’nin Başkanı Aleksey Zhuravlyov, ‘Bir Sarmat füzesi atılması halinde Britanya adaları ortadan kalkar’ dedi.

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İNFOGRAFİKLİ ANLATIM

Skabeyeva ‘Bu konuda ciddi misiniz’ diye sorarken diğer sunucu, İngiltere’nin de nükleer güç olduğunu hatırlatarak “Bu saldırıyı Sarmat ile yapmayı öneriyorsanız gezegende kimse sağ kalmaz” diye konuştu. Programda Kaliningrad’dan nükleer füze atılması halinde 106 saniyede Berlin, 200 saniyede Paris, 202 saniyede de Londra’ya ulaşacağına dair infografik yayınlandı. Programda İngiliz Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey’nin Ukrayna’nın Rus topraklarında orduya yönelik tedarik zincirine saldırı düzenlemesinin meşru olduğuna dair sözleri tartışılıyordu.

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