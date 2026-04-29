Rus rafinerilerinden binlerce ton petrol sızdı... Karadeniz’de siyah tehlike

Haberin Devamı

Ukrayna’nın gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda Rusya kıyılarında denize dökülen yüzlerce ton petrolün akıntının yön değiştirmesiyle Türkiye kıyılarına kadar ulaşması bekleniyor. Karadeniz’de Rusya kıyılarını Anapa şehrinden Tuapse şehri limanına kadar etkileyen çevre kirliliği her geçen gün biraz daha vahim hal almaya başladı.

16, 20 ve son olarak 28 Nisan günü Tuapse limanı yakınlarında yer alan bölgenin en büyük petrol rafinerisinin isabet almasıyla dev tanklarda bulunan tonlarca petrol denize döküldü. Yanan rafineriden yükselen kara dumanlar ise uzaydan dahi görünür hale geldi. Tuapse rafinerisinin dün gece yeniden isabet alarak yanmaya başladığı Rusya tarafından resmen kabul edildi.

BAĞIMSIZ GÖZLEM YOK

Bir hafta boyunca yanan rafineri tam söndürüldüğü gün yeniden kara dumanlara büründü. Bölgede yanan petrol ürünlerinin bulutlara karışarak kara petrol yağmuru olarak yere düşmesi 100 kilometrekare alanda siyah yağış gözlenmesine de yol açtı. Yangın bölgesindeki sivil halkın tahliye planlaması da yapılmaya başlandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un, “Ukrayna saldırılarında zarar gören petrol tesislerimiz hakkında açıklama yapmayacağız” demesi Moskova yönetiminin olası çevre felaketine kayıtsız kaldığı yorumlarına yol açtı. Karadeniz kıyılarında yaşanan çevre felaketinin boyutunu yansıtacak bağımsız araştırma raporları da şu an hazırlanamıyor.