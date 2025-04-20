Rusya'da spor salonuna polis baskını! Kelepçeleyip askerlik bürosuna götürdüler...

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30 Mart'ta Spirit Fitness spor salonunda gerçekleşen baskın sırasında, polis memurları salondakilere yere yatmalarını emretti. Görgü tanıkları, polisin erkekleri vatandaş ve yabancı olarak iki gruba ayırdığını açıkladı. Yabancı uyrukluların göçmenlik statüleri kontrol edilirken, Rus vatandaşlarının askerlik kayıtları incelendiği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mart ayında 160 bin erkeğin askere alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı. İnsan hakları örgütleri, benzer baskınların son haftalarda Moskova, St. Petersburg ve diğer şehirlerde sıklaştığını öne sürdü.

Bağımsız Rus haber platformu Current Time'ın bildirdiğine göre, yabancı uyruklulara sınır dışı edilme veya orduya katılma seçenekleri sunuldu. Tanıklar, yere yatırılarak kimlikleri kontrol edilen şahısların, kelepçelenerek polis merkezine götürüldüğünü söyledi.

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'YETKİLİLER ETNİK AYRIMCILIK YAPIYOR'

Spor salonunda bulunan bir kişi, "Koşu bandındayken polis omzuma dokundu. Herkesin yerde yattığını gördüm" ifadesini kullandı. Bir başka tanık ise polisin tüm erkeklerden pasaportlarını istediğini ve askerlik durumlarını anında kontrol ettiğini belirtti.

İnsan hakları avukatı Valentina Çupik, baskının insanlara kötü muamele anlamına geldiğini savunarak, şu bilgileri verdi:

"Yetkililer etnik ayrımcılık yapıyor. Vatandaş olmayanlar küçük suçlarla itham edilip sınır dışı ediliyor, Rus vatandaşları ise doğrudan askerlik şubesine götürülüyor."

The Telegraph'ın haberinde ise Royal United Services Institute'tan Rusya uzmanı Emily Ferris'in, son dönemdeki askere alma yöntemlerinin geçmişe göre daha agresif olduğu görüşü paylaşıldı.

Ferris, "Fabrika işçilerine askere yazılmazlarsa işten atılacaklarını söylemek gibi baskıcı yöntemler kullanılıyor" diye konuştu.

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RUSYA ASKER SAYISINI ARTIRIYOR

Kremlin yönetiminin, askerliği teşvik etmek için maddi ödüller sunarken bir yandan da zorlayıcı yöntemlere başvurduğu iddia edildi. Alman Uluslararası Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nden Janis Kluge'nin araştırmasına göre, Mart ayında günlük askere alım sayısı 600'den 1000-1500'e yükseldi.

Rusya'nın bölgesel yönetimleri, merkezi hükümetin koyduğu askere alma kotalarını doldurabilmek için kayıt ikramiyelerini artırdı. Geçen yıl tüm bölgeler en az bir kez ikramiye miktarını yükseltirken, birçoğu ocak ayında ikramiyelerde tekrar artış yaptı.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ SONUÇ VERECEK Mİ?

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Rusya'nın asker sayısını artırma hamlesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna-Rusya savaşına çözüm bulma çağrılarıyla aynı döneme denk geldi. Ferris, yeni askerler hemen cepheye gönderilmese bile, bu hamlenin Rusya'nın savaşa devam kararlılığını gösterdiğini ifade etti.

Ferris, çatışmaların önümüzdeki yıla kadar uzayabileceği öngörüsünde bulunurak,şunları dile getirdi:

"Rus yönetimi ateşkes öncesinde mümkün olduğunca çok toprak kazanmak istiyor. Yeni askerler muhtemelen cephe hattını ilerletmek için kullanılacak."