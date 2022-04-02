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Rus polisi balkona asılan Ukrayna bayrağını indirmek için seferber oldu

#Rusya#Ukrayna Savaşı#Ukrayna Bayrağı
Rus polisi balkona asılan Ukrayna bayrağını indirmek için seferber oldu

Rusya’da polis, yaşlı bir kadın balkonuna Ukrayna bayrağı asınca kurtarma ekibi çağırarak seferber oldu.

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Rusya’nın Novosibirsk kentinin Akademgorodok bölgesinde yer alan Razezdnaya Caddesi'ndeki bir binada yaşayan 60 yaşındaki bir kadın, 1 hafta önce evinin balkonuna Ukrayna bayrağı astı.

Bayrak kısa sürede kentte dikkat çekmeye başlayınca Rus polisi yaşlı kadının evine giderek Ukrayna bayrağının indirilmesini istedi. Yaşlı kadın ise kapıyı Rus polislerine açmazken, Ukrayna bayrağının indirilmesi talebini de kulak asmadı.

Yaşlı kadının inadı üzerine bu kez Rus polisi kentin Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine binanın en üstünden yaşlı kadının yaşadığı dairenin balkonuna bir halat sallandırıldı. Profesyonel ekipler halatlarla balkona kadar ulaşarak Ukrayna bayrağını aldı.

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#Rusya#Ukrayna Savaşı#Ukrayna Bayrağı

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