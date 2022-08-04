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Rus pilotlara ilginç talimat: 'Çok fazla fren kullanmayın'

Güncelleme: 1 saat önce

#RUSYA#Ukrayna#Uçak
Rus pilotlara ilginç talimat: Çok fazla fren kullanmayın

Avrupa ve ABD'nin kendine uyguladığı yaptırımlar nedeni ile ticari havacılık sektörünün zor günler yaşadığı Rusya'da, S7 Havayollarının uçaklardaki aşınma ve yıpranmanın önüne geçmek için pilotlardan çok fazla fren kullanılmamasını istediği iddia edildi. Uzmanlar yedek parça bulma konusunda sıkıntı yaşayan Rusya'nın yıl sonunda sağlam uçaklarını parçalamak zorunda kalabileceğini öne sürüyor.

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Ukrayna'ya başlattıkları savaş sonrası Avrupa ve ABD'nin yaptırım kıskacına aldığı Rusya en büyük sıkıntılardan birini ticari havacılık sektöründe yedek parça bulma konusunda yaşıyor.

AIRBUS VE BOEING TEDARİĞİ DURDURDU

Sektörün iki dev ismi Airbus ve Boeing Rusya'ya uygulanan yaptırımlar çerçevesinde ülkeye yedek parça tedarikini durdurdu. Rusya şimdi Batı jetlerinden oluşan mevcut filosunda yaşanan sıkıntılar için ya kendi üretimini yapmak ya da elinde olan sağlıklı uçaklardaki parçalar arasında değişim yapmak zorunda.

Rus pilotlara ilginç talimat: Çok fazla fren kullanmayın

YAZ SONUNDA ELLERİNDEKİ UÇAKLARI PARÇALAMAK ZORUNDA KALACAKLAR

Rus havayolları ülkedeki ticari hava yolculuğunun fiilen durmasının önüne geçmek için umutsuzca çare ararken, uzmanlar yaz sonuna doğru ülkenin ellerindeki sağlam uçakları parçalamak zorunda kalabileceğini belirtiyor.

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PİLOTLARA DİKKAT ÇEKEN ÖNERİ: DAHA AZ FREN KULLANIN

Rusya'da havayolu krizine karşı alınan son önlem bugün Batı medyasında kendine geniş bir yer buldu. Dailymail Gazetesi'nde yer alan habere göre S7 Havayolları aşınma ve yıpranmanın önüne geçmek için pilotlardan uçaklarda çok fazla fren kullanmamasını istedi.

Aviatorshina Telegram kanalına dayandırılan bilgiye göre pilotlar bundan sonra ters motor itişini kullanacak ve pist yeterince uzunsa otomatik fren modundan kaçınacaklar.

Rus pilotlara ilginç talimat: Çok fazla fren kullanmayın

"HİÇBİR ŞEKİLDE TEHLİKE OLUŞTURMAZ"

Rusya Hava Mürettebatı Sendikası'nın başkan yardımcısı Oleg Prikhodko pilotlara frenleri dikkatli kullanmaları tavsiyesinin 'güvenliği hiçbir şekilde tehlikeye atmadığını' belirtti ve "Pist yeterince uzunsa, hiç fren kullanmayabilirsiniz. Bu durum kaynakların rasyonel kullanımı ile alakalı" dedi.

"RUSYA'DAKİ ÇÖKÜŞÜN KANITI"

Ülkede hizmet veren bir başka havayolu olan Urals Havayolları'nın da pilotlarına yakıt gibi uçak kaynaklarının daha dikkatli kullanılması konusunda talimatlar gönderildiği öğrenildi.

Rus havayollarının pilotlara peş peşe verdiği talimatlar Batı medyasında 'Rusya'daki çöküşün kanıtı' olarak değerlendirildi ve ticari havacılık sektörünü zor günlerin beklediği belirtildi.

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#RUSYA#Ukrayna#Uçak

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