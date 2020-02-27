MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRus pilot buz tutan Baykal Gölü'ne indi
GeriDünya Rus pilot buz tutan Baykal Gölü'ne indi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
Haber Giriş: 27.02.2020 - 09:58,Son Güncelleme:/

Rus pilot buz tutan Baykal Gölü'ne indi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rus pilot buz tutan Baykal Gölü'ne indi
Abone Olgoogle-news

Rusya'da bir pilot, tüm risklere rağmen buz tutan Baykal Gölü'ne iniş yaparken o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Rusya'nın Novosibirsk şehrinde yaşayan pilot Vadim Makhorov, aynı zamanda geziler düzenleyerek yaşadığı coğrafyanın güzelliklerini görüntüleyip tüm dünyaya duyuruyor. 

2 pilot arkadaşıyla anlaşan pilot, Cassena 172 tipi uçağıyla Rusya'nın Listvyanka şehrinden kalkış yaptı. Rusya'nın en büyük göllerinden olan Baykal Gölü'nün "Kutsal Burun" olarak bilinen Svjatoy Nos noktasına ulaşan pilot, gölün üzerini kaplayan buzu kuş bakışı gözlemledikten sonra uçağını gölün ortasına indirdi. Bu sırada diğer pilot arkadaşları iniş anını kaydederken ortaya unutulmaz görüntüler çıktı.

Rus pilot buz tutan Baykal Gölüne indi
Riskli denemeyi başarıyla gerçekleştirdi

Pilot Vadim Makhorov görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınlayarak, "Bu güzellikleri hep ben görüyordum. Herkesin görmesini istedim. Baykal Gölü belli dönemlerde buz tutuyor ama kalın tabaka buz tutmuyor. İniş çok riskliydi ve daha önce hiç buzun üzerine iniş yapılmadı. Ben de daha önce hiç deneme yapmadım. Bu denemeyi arkadaşlarımla kayıt altına aldık. Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Rus pilotun bu ilginç denemesi kısa sürede yayılırken Baykal Gölü'ne iniş görüntüleri medyanın da ilgisini çekti. Pilot çok sevdiği Baykal Gölü'nü tanıtma amacına bu riskli denemesiyle ulaşmış oldu.

Rus pilot buz tutan Baykal Gölüne indi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle