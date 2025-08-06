Rus petrolü alıyor diye Hindistan Trump’ın boy hedefi oldu

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Trump, Truth Social hesabından Hindistan’ın sadece büyük miktarlarda Rus petrolü satın almakla kalmadığını, aynı zamanda satın aldığı petrolün büyük bir kısmını açık piyasada büyük kârlarla sattığını belirterek, “Bu nedenle, Hindistan’ın ABD’ye ödediği gümrük vergisini önemli ölçüde arttıracağım” ifadesini kullandı. Trump’a yine sosyal medyadan yanıt veren Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal ise Washington yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ilk çıktığı dönemde Hindistan’ın Rusya’dan petrol ithal etmesini teşvik ettiğini ileri sürdü. Jaiswal, ABD’nin de nükleer endüstrisi için Rusya’dan uranyum, elektrikli araç endüstrisi için paladyum, gübreler ve kimyasallar ithal ettiğini hatırlatarak, “Hindistan’ın hedef alınması haksız ve mantıksızdır” dedi. ABD Başkanı Trump, geçen hafta, Hindistan’ın Çin’le Rusya’dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülkeler olduğunu belirterek, ülkenin 1 Ağustos’tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyeceğini açıklamıştı.