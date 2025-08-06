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Rus petrolü alıyor diye Hindistan Trump’ın boy hedefi oldu

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#Hindistan-ABD Gerilimi#Rusya Petrolü#Gümrük Vergileri
Rus petrolü alıyor diye Hindistan Trump’ın boy hedefi oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 07:00

UKRAYNA’da ateşkese varmadığı takdirde Rusya ile ticaret yapan ülkeleri ikincil yaptırımlarla tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump, bu olası yaptırımların Çin ile birlikte en önemli muhatabı olan Hindistan’a yükleniyor. Trump önceki gece Rusya’dan petrol alan Hindistan’a yönelik gümrük vergilerini “önemli ölçüde” arttıracağını açıkladı.

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Trump, Truth Social hesabından Hindistan’ın sadece büyük miktarlarda Rus petrolü satın almakla kalmadığını, aynı zamanda satın aldığı petrolün büyük bir kısmını açık piyasada büyük kârlarla sattığını belirterek, “Bu nedenle, Hindistan’ın ABD’ye ödediği gümrük vergisini önemli ölçüde arttıracağım” ifadesini kullandı. Trump’a yine sosyal medyadan yanıt veren Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal ise Washington yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ilk çıktığı dönemde Hindistan’ın Rusya’dan petrol ithal etmesini teşvik ettiğini ileri sürdü. Jaiswal, ABD’nin de nükleer endüstrisi için Rusya’dan uranyum, elektrikli araç endüstrisi için paladyum, gübreler ve kimyasallar ithal ettiğini hatırlatarak, “Hindistan’ın hedef alınması haksız ve mantıksızdır” dedi. ABD Başkanı Trump, geçen hafta, Hindistan’ın Çin’le Rusya’dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülkeler olduğunu belirterek, ülkenin 1 Ağustos’tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyeceğini açıklamıştı.

 

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#Hindistan-ABD Gerilimi#Rusya Petrolü#Gümrük Vergileri

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