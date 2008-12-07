Rus Patrik KGB ajanı mıydı

Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Geçirdiği kalp krizi sonucu önceki gün hayatını kaybeden Rus Ortodoks Kilisesi Patriği İkinci Aleksey (79) daha toprağa verilmeden, hakkında "KGB ajanı" tartışması başladı.

Beyaz Saray’dan Vatikan’a birçok taziye mesajında Aleksey’in olumlu özellikleri vurgulansa da, Rus Patrik’in, Sovyetler Birliği döneminde gizli servis için ajanlık yaptığı iddiaları da seslendiriliyor.



Şimdiki kilise yönetimine muhalif olan eski papaz Gleb Yakunin, milletvekili olduğu dönemde, Mihail Gorbaçov’a yönelik 1991 tarihli darbe girişimi konusunda KGB arşivlerini araştırdığını ve Aleksey ile karşılaştığını açıkladı. Yakunin’in elde ettiği belgelere göre, Aleksey 1958 yılında "Drozdov" kod adıyla KGB’ye katıldı ve "son derece aktif bir muhbir" olarak öne çıktı.



"Patrik ya Bulgaristan’da komünistlerle işbirliği yapan papazlar gibi günah çıkarsın ya da bu belgelerde söylenenleri yalanlasın" dediği için 1997 yılında şimdiki kilise yönetimi tarafından aforoz edildiğini hatırlatan Yakunin, "Olumsuz geçmişine rağmen, Aleksey’in kiliseye günahından çok sevabının dokunduğunu düşünüyorum" dedi.



