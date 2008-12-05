Rus Patriği 2. Alekiy hayatını kaybetti

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Rus Ortodoks Kilisesini milliyetçi bir çizgiye getirdiği suçlamalarına maruz kalan Patrik İkinci Aleksiy bu sabah 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Moskova Patrikhanesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ölüm nedeni konusunda bilgi vermezken, İkinci Aleksiy'in Moskova dışındaki konutunda hayatını kaybettiğini bildirmekle yetindi.

Uzun bir süreden beri kalp rahatsızlığı çektiği bilinen İkinci Aleksiy, Sovyetler Birliği'nin din üzerindeki kısıtlamaları kaldırdığı 1990 yılında Rus Ortodoks Kilisesi'nin başına geçti.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Kilise'nin popülaritesi artarken, Sovyet döneminde depo haline dönüştürülen kiliselerin restorasyonu hızlı bir şekilde tamamlandı ve Rusya döneminde özellikle dini bayramlarda kiliseler önündeki uzun kuyruklar, Rus televizyonlarından canlı yayımlamaya başladı.

Patrik İkinci Aleksiy'in döneminde Rusya Ortodoks Kilisesi Rusya'nın 141 milyonluk nüfusunun üçte ikisini içine alarak dünyanın en büyük Ortodoks Kilisesi haline geldi.

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İkinci Aleksiy, Rusya'nın Sovyetler Birliği'nden sonra elde ettiği dini özgürlüğün Ortodoks Kilisesi'ni bazı baskılara maruz bıraktığını belirterek, özellikle diğer kiliseler tarafından Ortodoks Kilisesi'ne mensup kişileri çekme çalışmalarına sürekli sert tepki gösteriyordu.

Bu eleştirilerini Roma'daki Katolik Kilisesi'ne yönelten İkinci Aleksiy, Ortodoks Kilisesi'ne bağlı kişileri kendi yanına çekme çabalarına son verilmediği gerekçesiyle Papa'nın Rusya ziyaretine karşı çıkmıştı.

Patrik Aleksiy 2007 yılında Yurt Dışı Ortodoks Kiliseler Birliği (ROCOR) dini lideri Metropolitan Laurus ile kutsal birliği sağlayan anlaşmayı imzalayarak, sağlığı döneminde Sovyet Devrimi'nin ayırdığı Rus Ortodoks Kilisesi'nin 80 yıl sonra birleşmesini sağlamıştı.

Merkezi ABD'de bulunan ROCOR, Moskova Kilisesi liderinin Komünist Sovyet Hükümetine bağlılığını açıklaması üzerine 1927 yılından Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılmıştı.

Estonya'nın başkenti Talinn'de 23 Şubat 1929'da rahip bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen İkinci Aleksiy, sağlığında Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin de Rus Ortodoks Kilisesi'nin kontrolüne geçmesi gerektiği iddialarıyla gündeme geldi.

Merkezi İngiltere'de bulunan ve eski Komünist ülkelerdeki din özgürlüğünü izleyen Keston Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırmada yer alan, Aleksiy'in patrikliğe kadar uzanan kariyerine Sovyetler Birliği döneminin istihbarat servisi KGB'nin yardımcı olduğu iddiası Rus Ortodoks Kilisesi tarafından anında yalanlanmıştı.

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Rusya Ortodoks Kilisesi'ni Rusya'daki siyasi çevrelere yakınlaştıran ve Kremlin'in devamlı ziyaretçileri arasına giren İkinci Aleksiy'in yönettiği törenlere dönemin Devlet Başkanı Vladimir Putin de birçok kez katılmıştı.

İkinci Aleksiy'in yönetimi altında Ortodoks Kilisesi ticarete de el atarken, Kilise'nin yönetiminde bulunduğu şirketlerin şişelenmiş maden suyu ve votka üretimi de bulunuyordu.