Rus parlamentosu 'Putin Yasası'nı kabul etti

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Rusya parlamentosunun üst kanadı olan Federasyon Konseyi, parlamentonun alt kanadı Duma'nın 3 oturumda onaylayıp gönderdiği devlet başkanının görev süresinin 4 yıldan 6 yıla uzatılmasını öngören anayasa değişikliği tasarısını onayladı.

Federasyon Konseyi'nde bugün yapılan oturumda Rusya'nın değişik bölgelerinin temsilcileri olan senatörler, 1'e karşı 144 oyla tasarıyı kabul etti.



Yasanın yürürlüğe girmesi için bölgesel parlamentolar tarafından da 3'te 2 çoğunlukla onaylaması gerekiyor.



Analistler, bölgesel parlamentoların da büyük çoğunluğunun Kremlin taraftarı olduğunu belirterek, anayasa değişikliğinin en kısa sürede onaylanacağına dikkat çekiyorlar.



Yasa yürürlüğe girmesi halinde bundan mevcut devlet başkanı yararlanamayacak. Tasarıda milletvekillerinin görev süresi de 4 yıldan 5 yıla çıkarılıyor.



Anayasa değişikliğiyle mecburen erken başkanlık seçimlerine gidileceği ve Başbakan Vladimir Putin'in de bu vesileyle tekrar eski koltuğuna döneceği öne sürülürken, söz konusu iddia hem Kremlin hem de Başbakanlık tarafından teyit edilmedi.

