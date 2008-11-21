Rus parlamentosu Putin yasasını kabul etti

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, devlet başkanının görev süresinin 4 yıldan 6 yıla, milletvekillerinin görev süresinin de 4 yıldan 5 yıla uzatılmasını öngören tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti.

Duma'da bugün tasarıyla ilgili yapılan üçüncü ve son oturumda tasarı, 57'ye karşı 392 milletvekilinin lehte oyuyla kabul edilerek parlamentonun üst kanadı olan Federasyon Konseyi'ne gönderildi.



Tasarının yasalaşabilmesi için Federasyon Konseyi'nde kabul edilmesi gerekiyor. Federasyon Konseyi'nin de kabul etmesi halinde yasa tasarısı, yürürlüğe girmesi için Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in imzasına sunulacak.



Medvedev'in önerisi olan devlet başkanının görev süresinin uzatılması, mevcut devlet başkanını etkilemezken yasa değişikliğiyle erken devlet başkanlığı seçimine gidileceği ve Başbakan Vladimir Putin'in bu sayede tekrar iktidara geleceği iddia edilmişti.



Putin'in sözcüsü Dimitriy Peskov, iddialar üzerine yaptığı açıklamada, erken başkanlık seçimi gibi bir planlarının bulunmadığını kaydetmişti.

