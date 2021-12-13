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Rus Ortodoks okulunda patlama: 12 yaralı

#RUSYA#OKUL#Saldırı
Rus Ortodoks okulunda patlama: 12 yaralı

Rusya’da 7-14 yaş arası eğitim veren bir Ortodoks okulunda kimliği açıklanmayan bir kişi tarafından el yapımı bombanın patlatılması sonucu 12 kişi yaralandı.

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Rusya’da okullara yönelik yapılan saldırılarda son zamanlarda ciddi bir artış yaşanmaya başladı. Bugün öğle saatlerinde de manastır yakınındaki bir Rus Ortodoks okuluna saldırı düzenlendi.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Ortodoks okulunda meydana gelen patlamanın okulun mezunu Rus bir genç tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Mezun olduğu okulu patlatmak isteyen 18 yaşındaki ismi açıklamayan gencin el yapımı bomba ile kendini patlatmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı kaydedildi.

Olay sırasında yaralanan zanlı hastaneye kaldırılırken durumunun kritik olduğu, patlamada 12 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Rus Ortodoks okulunda patlama: 12 yaralı

İNTİKAM ALMAK İÇİN PATLATTI

İsmi açıklanmayan Rus gencin intikam almak istediği için mezun olduğu okulu patlatma girişiminde bulunduğu bildirildi. Moskova Valisi Andrei Vorobyev, yaralılara ilişkin net bir sayı vermezken, yaralıların hayati tehlikesi olmadığını açıkladı.

Rus Ortodoks Kilisesi, patlamada yaralanan ailelere yardım edileceğini açıkladı.

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Geçtiğimiz Mayıs ayında da Kazan kentinde 19 yaşındaki bir genç okula saldırı düzenlemiş, 9 kişinin ölümüne sebep olmuştu.

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#RUSYA#OKUL#Saldırı

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