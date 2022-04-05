Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Rus ordusunun Bucha’da bir sivili vurma anı ortaya çıktı

#Ukrayna#Bucha#RUSYA

Ukrayna’nın Bucha kentinde bir sivilin Rus ordusu tarafından vurulma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaşta, Ukraynalı sivil halkın öldürüldüğüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Ukrayna’nın Kiev bölgesindeki Bucha kentinde bir sivilin Rus ordusu tarafından vurulma anları ortaya çıktı. İnsansız hava aracı ile kaydedilen görüntülerde, sokakta ilerleyen bir Ukraynalının tanktan ateş edilerek vurulduğu görüldü.

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, Bucha, Irpin ve Gostomel gibi Kiev bölgesinde bulunan şehirlerdeki sivil ölümlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Saldırıların ilk gününden beri Ukrayna halkına karşı yapılan soykırım için savcılık ve istihbarat makamları beraber çalışıyor. Kiev bölgesinden 410 sivilin cesedi çıkarıldı. Bunlardan 140 tanesi ben ve diğer uzmanlar tarafından incelendi. Kolluk kuvvetleri çalışıyor ve Rusya’nın savaş suçlarını belgeliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

Rusya ise Kiev bölgesinde kaydedilen cansız beden görüntülerinin kurmaca olduğunu iddia etmeye devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna#Bucha#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça
Ukraynada ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça
Ukraynada ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

#Ukrayna