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Rus ordusundan temizlenen Borodyanka'da dehşete düşüren görüntüler

#Borodyanka#Ukrayna#Rusya
Rus ordusundan temizlenen Borodyankada dehşete düşüren görüntüler

Ukrayna-Rusya savaşında dehşete düşüren görüntüler gelmeye devam ediyor. Kiev Valisi Aleksey Kuleba, Kiev bölgesinde yer alan ve Rus ordusundan temizlenen Borodyanka şehrinin son haline ilişkin görüntüleri yayınlayarak, “Enkazların altında ne kadar insan olduğunu bilmiyoruz" dedi.

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Kiev bölgesinde yer alan ve Rus ordusundan temizlenen Borodyanka şehrinin son haline ilişkin görüntüler Kiev Valisi Aleksey Kuleba tarafından yayınladı.

Rus ordusundan temizlenen Borodyankada dehşete düşüren görüntüler

“ENKAZLARIN ALTINDA NE KADAR İNSAN OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Görüntüleri çekerken bilgilendirme yapan Vali Kuleba, "Savaşın 42’inci gününde Borodyanka şerhindeyiz. Enkazları kaldırmaya başladık. Ukrayna Acil Durumlar Servisi ekipleri çalışıyor. 50’den fazla insanın olduğu bir grup geldi. Yarından itibaren 3 kat daha fazla çalışacağız. Bucha, Gostomel ve Irpin’den sonra her şeye hazır olduğumuzu sanıyordum. Ancak Borodyanka görmek zorunda kaldığım en kötü yerdi. Enkazların altında ne kadar insan olduğunu bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Rus ordusundan temizlenen Borodyankada dehşete düşüren görüntüler

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#Borodyanka#Ukrayna#Rusya

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