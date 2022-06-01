Rus ordusunda deprem! Albayların konuşmaları yayınlandı… Putin küplere binecek

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Ukrayna güvenlik servislerinin radarına takılan bir telefon konuşması Rusya’da yaşanan büyük kaosu kanıtlayan önemli belgelerden biri oldu ve büyük ses getirdi.

Ukrayna tarafından dinlenen konuşmada iki Rus albay, Rusya Devlet Başkanı Putin'e ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya ağza alınmayacak küfürler ederek Rus ordusunun çöküşünü anlatıyor.

Alınan kayıtların 42 yaşındaki Maxim Vlasov ve 47 yaşındaki Vitaly Kovtun'a ait olduğu söyleniyor.

İddialara konu olan telefon görüşmesinde Rus tarafının Ukrayna'daki yıkıcı kayıplarına işaret ediliyor.

Konuşmaları dinlenen albaylar: 42 yaşındaki Maxim Vlasov (solda) ve 47 yaşındaki Vitaly Kovtun

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AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ETTİLER

İddiaya göre Kiev gizli servisleri tarafından dinlendiği iddia edilen özel bir sesli görüşmedeki eleştiriler ve küfürler, ordudaki üst kademeler arasında derin bir muhalefete işaret ediyor.

Görüşmede Rus albaylar Putin'i Ukrayna parlamentosunu ve diğer önemli yerleri bombalamama konusundaki beceriksizliğiyle suçluyor.

Radio Liberty/Svoboda tarafından yayınlanan eleştiriler Kremlin için ciddi bir utanç kaynağı olarak yorumlandı.

Albaylardan Kovtun, Putin'in Kiev'deki parlamento da dahil olmak üzere Zelenski'nin hükümetiyle bağlantılı kilit noktaların füze imha emrini vermediği için Rusya'da yükselen üst düzey askeri öfkeyi dile getiriyor.

“Yüce Rada, Kiev'i vuran bir Rus füzesi olmalıydı. Neden olmadı? Neden? Anlamıyorum kahrolası Putin!”

Albay Kovtun uğrayacağı soruşturmaları da umursamadığını açıkça belirtti

ŞOYGU'YA BECERİKSİZ SUÇLAMASI

Albay Vlasov ise Savunma Bakanı Şoygu'yu "Tamamen beceriksiz ve meslekten olmayan adam... o sadece bir şovmen" olarak niteledi.

Kovtun arkadaşı Vlasov’a şöyle derken duyuldu: “Şoygu sadece pislik. Yeterli sözleşmeli asker yok… Tabii ki yok, nereden gelecekler ki lanet olsun!”

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Albaylar konuşmalarında birliklere ayda yalnızca 30.000 ruble ödenmesini de eleştiriyor. Bu rakam savaştan önce 300 sterlin bile etmiyordu…

Savunma Bakanı Şoygu, bir zamanlar başkanlığını yaptığı Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan memurları etrafında topladığı için de eleştiri oklarının hedefi oldu. Albay Vlasov Şoygu için"Asla orduda hizmet etmedi," diye sinirleniyor.

Putin tarafından savaştaki başarısızlıkların ardından göreve getirilen 60 yaşındaki 'Suriye Kasabı' lakaplı General Alexander Dvornikov da sert eleştirilerden payını alıyor. Dvornikov’a aptal diyen iki albay Generali ‘başarısız pislik’ olarak anıyor.

“Önce kendi adamlarımızdan birçoğunu öldürürüz, sonra onların daha fazla adamımızı öldürmelerini bekleriz.” Diyen albaylar konulma boyunca kelimelere dökülemeyecek kadar ağır küfürler kullanmaya devam ediyor.

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"KİEV'İ VURMAKTAN VAZGEÇMEMELİYDİK"

Kiev'in alınamaması ve ağır füzelerin kullanılmaması -ki bu Ukrayna'da büyük bir yıkıma yol açacaktı- albayları çileden çıkarıyor. Kovtun, "Piyadelerin gitmesini istiyorlar, topçuların uzaktan çalışmasını istiyorlar" diyerek durumu özetliyor.

Albaylar kendi aralarında konuşurken Rusya’nın Ukrayna’yı hedefleri tutturamasa da bombalamaktan hiç vazgeçmemesi gerektiğini; sırf korku yaratmak için bile sivil hedeflerin vurulmasını istediklerini anlatıyor.

Bu konuşmanın tarihi net değil, ancak Rus Karadeniz Filosunun amiral gemisi olan Moskova kruvazörünün 14 Nisan'da bir Ukrayna füze saldırısında batırılmasından sonra olduğu tahmin ediliyor.

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Zira Kovtun konuşmanın bir noktasında “Kruvazörü yok ettiler, kruvazörü batırdılar. Öyleyse neden intikam almak için onları geri vurmayasınız?” diyor.

Albay Vitaly Kovtun ve emrindeki askerler

"ŞİKAYET ETSENİZ DE UMURUMDA DEĞİL"

İki adam savaşta Rus ordusunun verdiği kayıpları da konuşuyor ve sayı vermeseler de kaybın korkunç olduğunun altını çiziyorlar.

Putin'in gerek kendisi gerekse en güvendiği adamı Şoygu için söylenenleri duyunca vereceği tepki merakla bekleniyor...

Rusya şimdiye kadar Ukrayna'daki savaştan aldığı zararı özetlemekten kaçındı. Kiev ve Batılı kaynaklara göre Rusya’nın 30.000 civarında olası bir kaybı olduğu söyleniyor.

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İki albaydan Kovtun “Umurumda değil, beni FSB’ye şikayet edebilirsiniz” derken Vlasov yorum yapmaktan kaçındı.