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Rus ordusunda çatlak büyüyor… Askerlerin savaştan kaçmak için bulduğu yöntem şaşırttı

#RUSYA#Ordu#Ukrayna Savaşı
Rus ordusunda çatlak büyüyor… Askerlerin savaştan kaçmak için bulduğu yöntem şaşırttı

Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta Rusya tarafında, özellikle de ordu içinde yaşanan huzursuzluk giderek büyüyor. Ordunun üst kademelerinde baş gösteren isyan dalgası giderek alt kademelere de yayılıyor ve askerler cepheden kaçmak için şaşırtıcı yöntemlere başvuruyor…

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Kiev istihbarat teşkilatı, Rus askerleri arasında yapılan bir telefon görüşmesini dinledi. Görüşmede cephe hattından kaçmak için harcanan başarısız çabaların tartışıldığına tanık olundu.

Ukrayna istihbarat teşkilatı tarafından dün yapılan açıklamada, Ukrayna'daki Rus birliklerinin Rusya’ya, evlerine dönebilmek için uygulanan bir dizi hileden biri olarak sahte evlilikler düzenlemeye çalıştığı açıklandı.

Ukrayna istihbarat servisi SBU, şüpheli bir Rus askeri ile, tanıdıklarının Ukrayna'dan çıkma konusundaki başarısız girişimlerini tartışan arkadaşı arasındaki telefon görüşmesini yayınladı.

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Kimliği belirsiz askerin "Seçenek yok: ya yaralanırsın, ölürsün ya da resmi bir geri çekilme emri var" dediği duyuldu.

Rus ordusunda çatlak büyüyor… Askerlerin savaştan kaçmak için bulduğu yöntem şaşırttı
Rus askerleri Ukrayna savaşında yer almak istemiyor... Ordudan kaçmak isteyen askerler bunun için şaşırtıcı yollar bulmaya devam ediyor

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SAHTE EVLİLİKLERDEN MEDET UMUYORLAR

Adam, asker arkadaşlarının tüm seçenekleri denediğini söyledi. Asker, sahte bir evliliğin bir çözüm olabileceğine karar vermişti.

Adam küfürlerle dolu bir telefon konuşmasında, “Bir kadın arkadaşıma daha önce 'Kayıt dairesine gidip evlilik belgesi verebilir misin?' diyor ve aldığı cevabı söyle aktarıyor: “Olmaz. Bu bir seçenek değil”

Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali dördüncü ayına girerken, görünüşe göre umutsuzca Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Rus birlikleri arasında moral motivasyonun sürekli azaldığına dair işaretler var.

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KOMUTANLAR: VİDALARI SIKIN!

Ancak SBU, artan sayıda birliğin cepheye geri dönmekten kaçmaya çalıştığı veya Rusya'ya dönmek için bahaneler aradığı için Rus komutanlarının, özellikle askerlerin izinleri konusunda vidaları sıktığını söyledi.

Askeri analistler, Rus kuvvetlerinin aşırı gergin olduğunu ve yakında, ülkenin savaşa hazır birliklerinin tükeneceğini söylüyor.

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Öte yandan bazı Rus savaşçılar daha savaşın başında Ukrayna'ya gitmeyi reddetti. Rakamlar tam olarak bilinmiyor ancak geçen ay bir Rus mahkemesi, şubat ayında Ukrayna'ya gönderilmeyi reddeden 100'den fazla Ulusal Muhafız subayının görevden alınmasına karar verdi.

Askerler ve memurlar görevden alınmalarına itiraz ederken, benzer birçok dava mahkemelerde görülmeyi bekliyor.

Rusya Ukrayna’daki eylemlerini, askere alınanların veya polis güçlerinin olası bir konuşlandırmayı geri çevirmesini mümkün kılan “özel askeri operasyon” olarak adlandırmayı tercih ederek Ukrayna'da hiçbir zaman resmen savaş ilan etmedi.

Rus ordusunda çatlak büyüyor… Askerlerin savaştan kaçmak için bulduğu yöntem şaşırttı
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RUSYA ARTIK AİHM KARARLARINI TANIMAYACAK!

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarıyla birlikte Avrupa Birliği (AB) ve Rusya arasındaki ilişkiler tamamen kopma evresine geldi. Rusya, kendilerine yönelik AB’den gelen yaptırımlar ve Avrupa Konseyi'nde söz hakkının kısıtlanmasını gerekçe göstererek 15 Mart’ta, Avrupa Konseyi’nden resmen çekilmişti. Bu girişime bağlı olarak Rusya Federal Meclisi'nin alt kanadı Devlet Duması’nda bugün yeni bir karara imza atıldı.

Devlet Duması’nda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararlarının Rusya'da uygulanmamasına ilişkin yasa tasarısı milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Rus ordusunda çatlak büyüyor… Askerlerin savaştan kaçmak için bulduğu yöntem şaşırttı
Putin'in komutanlarını dinlemediği ve savaşı kendi başına yönlendirmeye çalıştığı iddia ediliyor

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Kabul edilen yasa tasarısına göre, Rusya’nın, Avrupa Konseyi’nden resmen çekilme kararı aldığı 15 Mart tarihinden sonraki davalar Rusya tarafından kabul görmeyecek. Bu tarihten önce açılan davaları kazananlar 1 Ocak 2023 tarihine kadar Rus mahkemelerine başvuru yaparak tazminatlarını alabilecek. Yasa tasarısına göre, tazminat ödenecek kişilere de Rus para birimi ruble ile ve sadece Rus bankaları üzerinden ödeme yapılacak.

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#RUSYA#Ordu#Ukrayna Savaşı

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